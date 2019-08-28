الأهلي يواجه الاتفاق بحثا عن الفوز الأول بالدوري

يتطلع النادي الأهلي لتحقيق أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على فريق الاتفاق، السبت المقبل، في الجولة الثانية من المسابقة.





فشل الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري في الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.





ورغم أن إدارة النادي الأهلي جددت الثقة في المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلا أن هذه المباراة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة له، خاصة بعد أن ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وتعادل مع العدالة في الجولة الأولى، كما أن تجديد الثقة في المدرب جاء بشرط تصحيح مسار الفريق في الدوري.





لذلك حرص إيفانكوفيتش على تحفيز لاعبيه لهذه المباراة، وطالبهم بضرورة تقديم كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز، وانتزاع أول ثلاث نقاط للفريق هذا الموسم، حتى يتمكن من العودة للدخول في دائرة المنافسة على اللقب.





وعقد الأمير منصور بن مشعل اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني، وطالبهم بضرورة نسيان مباراة العدالة، والتركيز في مباراة الاتفاق من أجل تحقيق الفوز واستعادة التوازن والعودة لطريق الانتصارات.





ويفتقد الأهلي في هذه المباراة اللاعب خالد البركة الذي ينفذ برنامجاً تأهيلياً، تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بينما بات محمد العويس حارس المرمى جاهزاً للمشاركة مع الفريق، بعدما غاب عن تدريبات الفريق بسبب ظروف عائلية.





ويدخل فريق الاتفاق هذه المباراة بحثاً عن مواصلة الانتصارات، وإضافة ثلاث نقاط أخرى بعد النقاط الثلاث التي حصدها من فوزه في الجولة الأولى على مضيفه الوحدة 2-0.





وقدم الاتفاق عرضاً جيداً أمام الوحدة، واستحق الفوز بالنقاط الثلاث، ويسعى لتقديم عرض جيد أمام الأهلي لمواصلة الانتصارات، خاصة وأنه يملك من اللاعبين المحترفين والأجانب ما يمكنه من تحقيق هدفه.



