ارتفاع أسعار النفط 1.3% متأثرة بانخفاض المخزون الأمريكى

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، كما ارتفع الخام الأمريكي 1.3 بالمئة، متأثراً بانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.





وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضا حادا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.





وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 60.10 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 55.63 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت أمس الثلاثاء بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.

كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث هبطت المخزونات بمقدار 3.5 مليون برميل في الإسبوع المنتهي في الـ 16 من أغسطس الجاري لتصل إلى 439.8 مليون برميل، بينما كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى انخفاضها بمقدار 1.9 مليون برميل فقط.





وأضافت البيانات بأن مخزونات البنزين قد انخفضت بمقدار 403 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 910 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.8 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بأن ترتفع بمقدار 314 ألف برميل.





ومن جانب اَخر، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 233 ألف برميل يومياً لتصل إلى 7.5 مليون برميل يومياً.









وقال بوب ياوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، إن الانخفاض المتوقع في المخزونات وسط معدلات قوية لاستهلاك المصافي يدعم أسعار الخام.





وتذبذبت سوق النفط خلال الجلسة بفعل تأرجح وول ستريت التي تضررت من انخفاض الأسهم المالي، في حين طغى تجدد المخاوف من حدوث ركود أمريكي على حالة التفاؤل التي سادت في أوائل التعاملات بشأن حل النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".





لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت، الثلاثاء، بعدما أعادت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثاً بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن توقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعاً ملائمة لإجراء محادثات.





ونزلت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي، مما قد يضعف الطلب على النفط.