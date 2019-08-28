أبرزهن ياسمين عبد العزيز وشيرهان.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"

عالم الفن ملئ بالقصص والروايات، ينتظر جمهور الفنانين سماع قصة جديدة عنهم، تتعلق بحياتهم الشخصية، وهو الأمر الذي يزعج الفنانين بعض الشئ، إلا أن محبة الجمهور لهم ولكونهم شخصية عامة، تقف حائلا بين خصوصيتهم، وبين انتشارها علانية.





ومن بين القصص التي تجذب الجمهور هي الحياة العاطفية في حياة الفنان، فيشنغل بالهم كثيرا بعدد زيجاتهم، وانفصالهم عن شريك حياتهم، والمشاكل الأسرية بينهم، وهناك فنانات لم يكن الزوجة الأولى في حياة ازواجهن، نبرزهن في هذا التقرير..





شيرهان ضرة إسعاد يونس

علاقة شيريهان بعلاء الخواجة بدأت عندما كانت تمر في فترة من حياتها بأزمة نفسية، فلم تجد سوى صديقتها إسعاد، وزوجها علاء الخواجة لتحكي لهما عن أزمتها، وتطور الأمر إلى حب نشب بينها وبين زوج صديقتها تطور مع الوقت إلى زواج.





شيريهان تزوجت سرًا من الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصًا على مشاعر صديقتها إسعاد، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما "لؤلؤة"، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.





إسعاد عرفت بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته، في الوقت الذي خرجت فيه شيريهان بتصريحات لتؤكد أنها الزوجة الثانية لعلاء الخواجة.





الأمر تحول كليًا بعد إصابة شيريهان بالسرطان، حيث بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شيريهان في أكثر من لقاء صحفي أن إسعاد يونس صديقتها المقربة، وأنها أول من وقف بجانبها.





ياسمين عبدالعزيز

تزوجت ياسمين عبدالعزيز، عام 2001، من رجل الأعمال محمد حلاوة، دون نشر صور للزيجة، وكانت أعلنت الأخيرة حينها، أنها الزوجة الثانية له، حيث إنه كان متزوجًا من من سيدة أخرى خارج الوسط الفني، ولديه 4 أبناء منها، ولم ينفصل عنها بالزواج من ياسمين، ولم تعترض الأخيرة على الوضع، بل أعلنت عنه. رُزقت ياسمين في بداية زواجها بطفلة، أطلق عليها زوجها حينها اسم "ياسمين"، على اسم والدتها، ولكنهما انفصلا بعد ارتباط زوجها بريهام حجاج. أنغام الزوجة الثانية لأحمد إبراهيم القصة بدأت بزواج أنغام سراً للمرة الرابعة، من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، فى الوقت التى كانت تستعد فيه للسفر إلى الكويت لإحياء حفل بمهرجان "فبراير الكويت"، بالتزامن مع الاحتفال بطرح ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، جاء ذلك فى الوقت الذى أقامت فيه ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم دعوى طلاق للضرر من زوجها، وستكون أولى جلسات القضية فى الأول من شهر مارس المقبل؛ وياسمين هى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان. بعد إتمام الزواج مباشرة منذ عدة شهور؛ سافرت أنغام برفقة أحمد إبراهيم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وانتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بهذه المناسبة، وهما الآن فى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم "حالة خاصة جداً" هناك. أحلام الزوجة الثانية لمبارك الهاجري وقعت النجمة في حب زوجها مبارك الهاجري من النظرة الأولى خلال لقائهما في سهرة "نهر الفن"، فكشفت بأنه قام بمناداتها إلى طاولته وبرهن عن إعجابه بها عبر حفظه لصورتها على هاتفه الخاص، وكان بطل الراليات متزوجاً في ذلك الوقت من ابنة عمه ولديهما ابناً يبلغ من العمر 18 عاماً، وعائلته رفضت زواجه من فنانة، ولكن ذلك لم يمنعهما من الزواج بعد عدة أعوام من الارتباط، فأصبحت أحلام الزوجة الثانية.

















