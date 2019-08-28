أبرزهن ياسمين عبد العزيز وشيرهان.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
تزوجت ياسمين عبدالعزيز، عام 2001، من رجل الأعمال محمد حلاوة، دون نشر صور للزيجة، وكانت أعلنت الأخيرة حينها، أنها الزوجة الثانية له، حيث إنه كان متزوجًا من من سيدة أخرى خارج الوسط الفني، ولديه 4 أبناء منها، ولم ينفصل عنها بالزواج من ياسمين، ولم تعترض الأخيرة على الوضع، بل أعلنت عنه.
رُزقت ياسمين في بداية زواجها بطفلة، أطلق عليها زوجها حينها اسم "ياسمين"، على اسم والدتها، ولكنهما انفصلا بعد ارتباط زوجها بريهام حجاج.
أنغام الزوجة الثانية لأحمد إبراهيم
القصة بدأت بزواج أنغام سراً للمرة الرابعة، من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، فى الوقت التى كانت تستعد فيه للسفر إلى الكويت لإحياء حفل بمهرجان "فبراير الكويت"، بالتزامن مع الاحتفال بطرح ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، جاء ذلك فى الوقت الذى أقامت فيه ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم دعوى طلاق للضرر من زوجها، وستكون أولى جلسات القضية فى الأول من شهر مارس المقبل؛ وياسمين هى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان.
بعد إتمام الزواج مباشرة منذ عدة شهور؛ سافرت أنغام برفقة أحمد إبراهيم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وانتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بهذه المناسبة، وهما الآن فى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم "حالة خاصة جداً" هناك.
أحلام الزوجة الثانية لمبارك الهاجري
وقعت النجمة في حب زوجها مبارك الهاجري من النظرة الأولى خلال لقائهما في سهرة "نهر الفن"، فكشفت بأنه قام بمناداتها إلى طاولته وبرهن عن إعجابه بها عبر حفظه لصورتها على هاتفه الخاص، وكان بطل الراليات متزوجاً في ذلك الوقت من ابنة عمه ولديهما ابناً يبلغ من العمر 18 عاماً، وعائلته رفضت زواجه من فنانة، ولكن ذلك لم يمنعهما من الزواج بعد عدة أعوام من الارتباط، فأصبحت أحلام الزوجة الثانية.
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