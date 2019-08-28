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ناشطون يكشفون أسباب المطالبة بعودة القوات الجنوبية باليمن

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:05 ص
ناشطون يكشفون أسباب المطالبة بعودة القوات الجنوبية باليمن
القوات الجنوبية
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وكالات
 

طالب ناشطون، اليوم الأربعاء، بعودة القوات الجنوبية معتبرين أنه مطلب شعبي.

 

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - صوراً وتسجيلات مصورة تظهر أسباب ضرورة عودة القوات الجنوبية.

 

وكتب أحد الناشطين أن "قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر يظهر في فيديو يؤكد ان المعركة لم تنتهي بعد في عتق وانهم جاهزون لطرد مليشيا الاحمر من شبوة والجنوب".

 

من جانبه، ذكر الخبير العسكري أحمد الشهري لقد اكتشفت الكثير من الاقنعه بأحداث شبوه عن نواع الأسلحة التي دخلت من مأرب باتجاه شبوه وقتالهم فيها وبينما الحوثي على أمتار من محافظة مأرب ولم يحركون ساكن، ولهذا عودة القوات الجنوبية مطلب شعبي.

 

ومن الأسباب التي جعلت الكثير يطالب بعودة القوات الجنوبية بأن "مليشيا الحشد الشعبي  القادمة من مأرب والجوف وذمار اقتحمت كلية النفط والمعادن شبوة وعبثت بها وخربت ما طالته ايديهم تكسيرا وتخريبا بحقد لا يشبهه الا حقد الغزاة الذين احتلوا الجنوب 94م ". 

 

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