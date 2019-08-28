30 طالبا بجامعة عين شمس في زيارة موسعة لهضبة الجلالة البحرية



رافق الوفد المكون من 30 طالب وطالبة العقيد مصطفى حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، حيث شملت الزيارة مصنع رخام الجلالة بحضور اللواء أركان حرب أيمن عادل رئيس مجلس إدارة المصنع، أعقبها زيارة جامعة الجلالة والتي تم الإنتهاء فيها من ٣ كليات ومنتجع الجلالة البحرية بحضور اللواء أركان حرب المهندس محمود فكري، ثم زار الوفد الطلابي محطة تحلية مياه الشرب بحضور اللواء أشرف بركات، فضلا عن تفقد طريق الجلالة الجديد الذي يمثل نموذجا لتحدي صعوبات الطبيعة وتم تصميمه بعبقرية لا مثيل لها.



وخلال الجولة الموسعة أعرب الطلاب عن فخرهم واعتزازهم بما لمسوه من إنجازات تصل إلى حد الإعجاز، كما أشادوا بضخامة الجهد المبذول في تلك المشروعات القومية العملاقة التي ترسخ إهتمام الدولة المصرية بتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية 2030.



نرشح لكم: مركز تعليم الكبار بعين شمس يعقد دورة لإعداد القادة

يعقد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT دورة لإعداد القادة.



تعقد الدورة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2019، من 2 ظهرًا حتى 8 مساءً.



وتناقش الدورة الفرق بين القائد والمدير، وأنماط وخصائص القادة ومهارات القائد المبدع، وتحليل أنماط الشخصية DISC، ومهارات وأشكال التفاوض الفعال، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى عملية التفاوض، ومهارات إدارة الأزمات مراحل تنفيذ إدارة الأزمات والتمييز بين اتخاذ وصناعة القرار وخطوات تطبيق مراحل اتخاذ القرار وإدارة الصراع، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة.



يتخلل جميع المحاور السابقة ورش عمل وتدريبات عملية متنوعة.



يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من جامعة عين شمس ومن مركز تعليم الكبار والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب (20 ساعة تدريبية)، مع إمكانية الحصول على الشهادة باللغة الإنجليزية.



واستقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فرق جوالة الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية والتى تنظمها الجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 20 وحتى 29 اغسطس الجاري وذلك خلال زيارتهم لقصر الزعفران بجامعة عين شمس.



وحرص الدكتور محمود المتينى الى الاستماع الى إستفسارات أفراد العشيرة وقام بتوجيه بعض النصائح والارشادات والتى شدد على سرعة تنفيذها على ارض الواقع كما اطمئن على جميع الأفراد فى المعسكر من الناحية الصحية والنفسية وعلى الوجبات الغذائية المقدمة لهم ومدى جودتها.



وأعرب عن سعادته البالغة أثناء إستماعه لمطالب الطلاب فى الجوالة الكشفية والتي قدمها أعضاء الفرق.



وأكد المتينى على امتنانه لأعضاء الجوالة لتميزهم وحرصهم الدائم على رفع اسم مصر.



وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية فى بهو القصر ويذكر ان الدورة الكشفية القيمة الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية تعد اكبر تجمع كشفى لمرحلة الجوالة على مستوى الجمهورية مصر العربية ينافس فيها الشباب فى المجلات الكشفية والفنية والثقافية والرياضية والمساعدة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقوم الدورة على اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمشاركة 14 جامعة مصرية و3 جامعات عربية هم السعودية وتونس وليبيا بكلية الزراعة جامعة عين شمس.



في سياق اخر يعقد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس لجنة لاعتماد المدربين وذلك يوم ٧سبتمبر القادم بمقر المركز بالمدينة الجامعية.



يشترط للمتقدم للاعتماد أن يقدم شهادة دورة إعداد المدربينToT بإعتماد جامعة حكومية لاتقل عن خمسين ساعة تدريبية وصورة من شهادة احدث مؤهل دراسى واحضار الأصل للاطلاع عليه كما يشترط للمتقدم إحضار السيرة الذاتية وصورة شخصية وتسلم جميع المستندات قبل عقد اللجنة فى موعد أقصاه الخميس الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٩.



وفي سياق آخر أعلنت الدكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عن تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بتفعيل قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية ؛ ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشارت إلى أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم ؛ حيث تصل نسبة متحدثيها على الكوكب قرابة 260 مليون نسمة، وهناك خمس دول في افريقيا يتحدثون البرتغالية كلغة أولي موضحة أن القسم يقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أة الإيطالية كلغة ثانية فى مرحلة الثانوية العامة، ويشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي.





أجرى وفد طلابي من جامعة عين شمس، زيارة موسعة لعدد من المشروعات القومية بهضبة منتجع الجلالة البحرية، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف عام عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.