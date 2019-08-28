"الصحة" تطلق حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية (تعرف عليها)

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعاهد التعليمية، حملة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، ضمن الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.





وأوضح الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس المعاهد التعليمية، أن الاحتفالية تستمر لمدة أسبوع، وتشارك بها وحدات الهيئة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.





وأشار "فوزي"، أن الاحتفالية تأتي لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، لما للرضاعة الطبيعية من فوائد طبية للطفل والأم، ولما لها من تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر، لافتا إلى أن تنظيم فعاليات بالتعاون مع الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية، وبمشاركة جميع وحدات الهيئة، على أن تكون لمدة يوم بكل مستشفى من مستشفيات الهيئة.





وأضاف أن أسبوع الرضاعة يشمل إلقاء العديد من المحاضرات بواسطة الاستشاريين المعتمدين للرضاعة الطبيعية، وتدريب أطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة، وأعضاء هيئة التمريض على فوائد الرضاعة الطبيعية، وطرق التشجيع عليها، والحفاظ على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية للأمهات المرضعات.





وفي نفس السياق أطلقت منظمة يونيسيف مصر حملة توعية بأسبوع الرضاعة الطبيعية عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز أهمية الرضاعة الطبيعية من خلال استشاريين الأطفال والرضاعة الطبيعية والتغذية العلاجية، وباستخدام أساليب البث المباشر ولقاءات عبر فيسبوك، أو الفيديوهات التوعوية المختلفة.





كما أطلقت يونيسيف حملة "السنين الأولى بتفرق" لتوعية الآباء والأمهات حول سبل رعاية وتربية الأطفال منذ الأيام الأولي لضمان حياة كريمة وصحية أفضل لهم.





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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "فحص سمع المواليد" التي ستطلقها "الصحة" أول سبتمبر





تطلق وزارة الصحة والسكان، مبادرة فحص سمع المواليد، والتأكد من عدم إصابتهم بضعف فى السمع مطلع سبتمبر القادم، وتستهدف مسح جميع الأطفال حديثى الولادة بجميع المحافظات للاكتشاف المبكر لحالات ضعف السمع.





أصبح فقدان السمع رابع مسبب للإعاقة عالميًا، حيث إن فقدان السمع يتداخل بشكل مباشر مع قدرة الفرد على التواصل بشكل فعال مع الآخرين، الصحة النفسية والاجتماعية للفرد، الفرص الأكاديمية والمهنية، الاستقلال المادي، وجودة الحياة بصفة عامة.





ويعد فقدان السمع في معظم أنحاء العالم إعاقة "مخفية"، وذلك نتيجة التقليل من شأن المرض من ناحية الأجهزة السياسية والصحية بالعديد من الدول، مما يؤدي إلى عدم اعتبار المرض من الأولويات.





هذا التجاهل في العديد من الدول أدى إلى عدم تخصيص الموارد المادية والطبية بالصورة اللازمة مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتزايد أعداد المصابين بصورة مستمرة حول العالم.





كما أن الأعداد العالمية للأشخاص المصابين بضعف السمع في تزايد مستمر، حيث زاد عدد الأفراد المصابين بفقدان السمع من 42 مليون شخص عام 1985 إلى 360 مليون شخص عام 2010، وهي زيادة بحوالي 9 أضعاف خلال 25 سنة.





وكانت أحدث التقارير تشير إلى أن عدد المصابين بفقدان السمع حول العالم قد وصل إلى 466 مليون شخص.





الجدير بالذكر أيضًا، أن عدد الأطفال من هذا الرقم الكلي قد وصل إلى 34 مليون (أي حوالي 7% من العدد الكلي)، ومعظم هؤلاء الأطفال يتواجدون في مناطق آسيا الأطلنطية وجنوب آسيا وأفريقيا.





أعداد المصابين بفقدان السمع حول العالم في زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 630 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، فهذا التزايد المستمر والملحوظ لعدد الأشخاص المصابين بهذه الإعاقة، دفع القيادات السياسية بالدولة إلى أخذ الإعاقة السمعية في عين الاعتبار كأحد أولويات الأجهزة الصحية بالدولة مما دعى إلى أهمية وجود نظام مركزي يسمح للأجهزة الصحية بالدولة بتتبع أعداد المصابين بفقدان السمع بشكل فعال وممنهج.





وجود أنظمة تتبع تتمكن من نقل البيانات من وإلى أجهزة المسح ستقوم بتمكين أجهزة الدولة الصحية من المضي بخطى ثابتة في وضع حجر الأساس لبرنامج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.





وبالنسبة للأطفال، تعد الوقاية من ضعف السمع عن طريق الكشف المبكر بعد الولادة هي الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر هذه الإعاقة وتأثيرها على الأطفال، وهذه الأساليب الوقائية يتم اتباعها في العديد من دول العالم الأول، وتعد أحد أهم الأساليب الوقائية وأكثرها فعالية على الإطلاق القيام بعملية مسح شامل لجميع الأطفال حديثي الولادة لتتبع أعداد المصابين بفقدان السمع والقيام بإجراءات وقائية على الفور من أجل توفير حياة كريمة خالية من أي إعاقة سمعية لهؤلاء الأطفال وذلك عن طريق التدخل بأجهزة المعينات السمعية في سن مبكر والتدخل الجراحي عن طريق عملية زراعة القوقعة إذا لزم الأمر.





كما أن القيام بهذا المسح سيكون له دورا كبيرا أيضًا في نشر الوعي وتثقيف المواطنين بمخاطر ضعف السمع، وهذا النوع من زيادة الوعي الاجتماعي بمخاطر هذه الإعاقة، سيؤدي إلى إشراك المواطن بصورة استباقية وفعالة وجعله جزء لا يتجزأ من المنظومة ككل.





تنطلق هذه المبادرة رسميًا يوم 1 سبتمبر 2019 في جميع أنحاء الجمهورية في وحدات الرعاية الأولية، وسيتم المسح الإلزامي على المواليد بدءًا من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.



