خيرية الأفلاج تنفق أكثر من 3 ملايين ريال

صرفت جمعية الأفلاج الخيرية أكثر من 3 ملايين ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2019، وفقاً لما كشفت الإحصائية التي أظهرتها الجمعية الخيرية، اليوم الأربعاء.





وأعلنت خيرية الأفلاج، في تقرير شامل، أنها صرفت خلال الـ 6 أشهر الأولى فقط لعام 2019 م، 3,058,561 ريالاً وصرف ١٠٠ سلة رمضانية عينية، وكذلك تم صرف ٢٢ جهازاً.





وأشارت الجمعية إلى أن الصرف على مستفيدي الجمعية البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة من ذوي الدخل المحدود بالمحافظة يأتي من دعم المتبرعين المستمر لمشاريع الجمعية المتنوعة التي تقدمها لمستفيديها.





يذكر أن خيرية الأفلاج تبادر دائماً بتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مطالبهم وتسارع في فعل الخير بكل طرقه وأشكاله من أجل الوصول إلى مستحقينه.

حول جمعية الأفلاج الخيرية

الأهداف :

1- تقديم المساعدات الخيرية او العينية بشكل رواتب ثابته او مؤقته .





2- تقديم المساعدات الخيرية مالية او عينية في الحوادث والكوارث الطارئة .





3- تقديم المساعدات الممكنة للمرضى من أهالي المحافظة وتسهيل تنفيذ برامج صحية ووقاية





4- المشاركة او القيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية مختلفة ضمن حدود الرعاية الاجتماعية كبرامج رعاية المعاقين والايتام والعجزة .





5- خدمات ثقافية وعلمية (إقامة مراكز صيفية وحلقات قرأن ودورات علمية ومحاضرات وبث الوعي والثقافة في المجتمع .





6- خدمات تعاونية مع الجهات الرسمية الاخرى لتطوير المنطقة ودراسة برامج الخدمات بها .





المستفيدون :

1- الأيتام / المرضى / الأطفال / متضررو الكوارث / المعاقون.





المشاريع و الأنشطة :

1 ــ الرعاية الشهرية للأسر

2ــ السلة الغذائية الشهرية

3 ـ أما السلة الغذائية الرمضانية فهي تشمل كل عام أربعمائة أسرة مستفيدة.

4 ـ مدفأة وكسوة الشتاء

5 ـ مشروع الأجهزة الكهربائية

6 ــ رعت الجمعية بعضاَ من الأسر عند الحوادث والكوارث الطارئة وقامت بمساعدات نقدية

7 ــ مشروع سقيا المياه

8 ـ مشروع الفسحة المدرسية

9 ــ الحقيبة المدرسية

10 ــ بناء المساكن

11 ــ ترميم المساكن

12 ــ إيجارات المساكن

13 ــ مشروع الزكاة

14 ــ مشروع الحج

15 ــ الشباب والعمل

16 ــ مشروع الدورات التدريبية

17 ــ مشروعات النشاط الثقافي

18 ــ العناية بالمساجد

19 ــ قامت الجمعية ببناء أربع وحدات سكنية على شارع التوباد بمدينة ليلى وقد تم الانتهاء منه وتأجيره

20 ــ قامت الجمعية بشراء أربع قطع أراضي على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تبلغ مساحتها ( 3250 م ) وقد بداء ولله الحمد تنفيذ المشروع.

12 ــ والجمعية بفروعها تضم طاقماً إدارياً يتكون من مجلس إدارة وأربعة مدراء تنفيذيين وأربعة وعشرون موظفاً .





رقم الحساب :

مصرف الراجحي :





SA4780000142608010155553