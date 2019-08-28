للأطباء ..تعرف على شروط قرض بنك قناة السويس لتمويل إنشاء صيدلية

أعلن بنك قناة السويس عن توفيرة العديد من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها برنامج لتمويل كافة احتياجات الأطباء الصيادلة لأنشاء صيدلية.

وأوضح البنك، أنه يوفر قروض ضمن برامج تمويل المشروغات الصغيرة والمتوسطة؛ ليغطي احتياجات الصيدليات من أدوية ومستلزمات طبية، ويساعد الأطباء على تجهيز الصيدليات خاصة من الأدوات التكنولوجية التى تساعدهم في عمليات البيع والشراء.

شرط الحصول على القرض :

أوضح البنك أن لابد توفر العديد من الشروط للحصول على القرض من ضمنها:

أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون مقر النشاط ملك او ايجار (الايجار يغطى فترة التمويل)، بالأضافة إلى الحصول على ترخيص لفتح صيدلية خاصة لمزاولة النشاط، وأن الا يقل العمر عن 25 عام، ولا يزيد عن 65 عام، والتفرغ التام لإدارة المشروع، وأن يحدد موقفة من تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها.

مزايا القرض :

كشف بنك قناة السويس، أن قرض تمويل إنشاء صيدلية يتمتع بالعديد من المزايا من ضمنها أن قيمة التمويل تصل الى 2 مليون جنيه، وتمدد فترات سداد القرض على مدة تصل إلى 4 سنوات.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض :

صورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه نقابة الصيادلة، ومستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمضي على استخراجه 3 أشهر)، وصورة من البطاقة الضريبية سارية، السيرة الذاتية (الخبرات السابقة للصيدلي)، وترخيص النشاط، صورة من عقد الملكية او الايجار للصيدلية (يغطى فترة التمويل)، وايصال مرافق حديث لمقر النشاط لم يمر علية أكثر من 3 شهور، والقوائم المالية السنوية وتقريرمراقب الحسابات (و بيان استرشادي متضمن حجم المبيعات وتكاليف النشاط.)، وبيان بحجم مسحوبات الصيدلية من شركات الادوية او شركات توزيع الادوية خلال اخر عام، وشهادة موقف الخدمة العسكرية، وعرض أسعار بالأصول المراد تمويلها (في حالة تمويل اجهزة)، التوقيع على طلب التمويل.