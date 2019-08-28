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هندوراس تتخذ خطوة جديدة تستفز الفلسطينيين في القدس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:53 ص
هندوراس تتخذ خطوة جديدة تستفز الفلسطينيين في القدس
القدس
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وكالات
 

أعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز سيقوم، يوم الجمعة المقبل، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بها عاصمة للدولة العبرية.

 

وقال رئيس هندوراس: "في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

 

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

 

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

 

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين، الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

 

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

 

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