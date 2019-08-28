"إنترتك": جامعة عين شمس أول من تحصل على ثلاث شهادات للجودة

عقد محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اجتماعا لفريق شركة إنترتك المكلف بمراجعة الجودة الإدارية بالجامعة.





بحضور كل من: أ.د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وم عادل بسيونى وم. عبد الرحمن عليان وم. فوزى راشد ود. رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وم. نبيل بكرى إستشارى الجودة بالجامعة وأ. سمير عثمان امين عام الجامعة ومديرى عموم الإدارات بالجامعة.





وأكد محمود المتيني، أن الجامعة تمضي بخُطى ثابتة على طريق التميز وتحقيق الجودة، متمنيًا أن تسهم زيارة المراجعة للشركة فى تقليل الملاحظات التى ستقُدم فى العام المقبل معربا عن امتنانه لما تم تقديمه من جهود من قبل الجهاز الإداري والمالي بالجامعة تحت قيادة رئيس الجامعة السابق عبد الوهاب عزت.





وتقدم سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والمشرف العام على مشروع الأيزو بالشكر لكل القائمين على الجودة وفريق الجامعة الضخم ممثلا فى الجهاز الإداري ومديري العموم، مؤكدًا أن الجامعة تعد من الجامعات الرائدة التي نجحت في الحصول على الأيزو، وحرصت على تجديدها بشكل دوري وتطبيق أحدث إصداراتها.





وأضاف أن الجامعة لم تكتف بتطبيق معايير ومتطلبات جودة الإدارة، بل نجحت في الحصول على شهادة دولية معتمدة في جودة الإدارة البيئية وهي ISO 140001:2015 والتي تعني قدرة المؤسسة على ممارسة كافة أنشطتها في إطار من المحافظة على البيئة، وبذلك فقد حصلت على ISO 9001:2015) في جودة النظام الإداري و(ISO 140001:2015) في جودة الإدارة البيئية.





وأشارت الدكتورة رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد إلى أن هناك مجهودات كبيرة قد بُذلت وتم إجراء عدة تعديلات بناء على الملاحظات التى تم رصدها قبل الزيارة وقياس مستوى الضوضاء فى الحرم الجامعى وقياس الانبعاثات به وتم عمل بعض التحديثات لترشيد الطاقة وتعزيز تواجد الاسعافات الاولية وادوات إطفاء الحرائق.





كما أثنت على الجهود التى قام بها فريق الجامعة النشط متمنية للجميع التوفيق والسداد.





وأشار عادل بسيونى رئيس فريق المراجعة للشركة فى كلمته إلى أن الشركة اليوم بصدد عمل مراجعة بسيطة ولكنها ستضع جامعة عين شمس فى صدارة الجامعات المصرية حيث ستصبح اول جامعة رائدة تحصل على ثلاث شهادات للجودة.





وفى ختام الجلسة قام الفريق بعمل جولة تفقدية داخل الجامعة للتحقق من التطورات فى نتائج المراجعة الاخيرة للشركة.





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واستقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فرق جوالة الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية والتى تنظمها الجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 20 وحتى 29 اغسطس الجاري وذلك خلال زيارتهم لقصر الزعفران بجامعة عين شمس.





وأعرب عن سعادته البالغة أثناء إستماعه لمطالب الطلاب فى الجوالة الكشفية والتي قدمها أعضاء الفرق.





وأكد المتينى على امتنانه لأعضاء الجوالة لتميزهم وحرصهم الدائم على رفع اسم مصر.





وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية فى بهو القصر ويذكر ان الدورة الكشفية القيمة الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية تعد اكبر تجمع كشفى لمرحلة الجوالة على مستوى الجمهورية مصر العربية ينافس فيها الشباب فى المجلات الكشفية والفنية والثقافية والرياضية والمساعدة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقوم الدورة على اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمشاركة 14 جامعة مصرية و3 جامعات عربية هم السعودية وتونس وليبيا بكلية الزراعة جامعة عين شمس.





في سياق اخر يعقد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس لجنة لاعتماد المدربين وذلك يوم ٧سبتمبر القادم بمقر المركز بالمدينة الجامعية.



