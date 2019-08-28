فيسبوك تختبر ميزة جديدة لمنصة "إنستجرام"
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:43 ص
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تختبر شركة "فيسبوك" تطبيق مراسلة جديد لمنصة "إنستجرام"، يعرف باسم "Threads"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".
ويطلق على التطبيق الجديد اسم "Threads"، وسيكون منفصل عن تطبيق "إنستجرام" الرئيسي، ويتيح للمستخدمين مشاركة الموقع الجغرافي، وتبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم في "إنستجرام".
وفي حال نشر أحد الأصدقاء قصة على "إنستجرام" ، فإن بالإمكان مشاهدتها من "Threads"، كما يحتوي على كاميرا يمكن استخدامها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء المقربين.
يذكر أن شركة فيسبوك كانت تعمل على تطبيق مراسلة باسم "Instagram Direct" منذ أواخر عام 2017، لكنها قررت إلغاءه قبل صدوره في شهر مايو الماضي، وقررت العودة بتطبيق جديد يضم مزايا متعددة، لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.
وبدأت شركة فيس بوك اختبار تطبيق Threads ليكون تابع لتطبيق انستجرام، لكنه يستهدف فى الأساس خدمات الدردشة.
وكشف موقع The Verge، أن فيس بوك يختبر حاليًا تطبيق مراسلة لمستخدمى انستجرام وبشكل منفصل عن التطبيق الرئيسي.
ومن المنتظر أن يتيح تطبيق Threads الجديد للمستخدمين الدردشة مع الأصدقاء المقربين على المنصة ومشاركة معلومات مثل الموقع الجغرافى ونسبة شحن البطارية، كذلك فإن التطبيق سيوفر جميع مزايا انستجرام الخاصة بالرسائل وتحرير الصور والفيديو على التطبيق الجديد، حيث تعتبر مزايا تطبيق Threads بمثابة محاكاة جزئية لميزة الرسائل على تطبيق سناب شات.
ويجب الموافقة على المشاركة التلقائية لكى يستطيع تطبيق "Threads" تحديث الحالة بانتظام، مما يتيح للأصدقاء مشاهدة معلومات حول الموقع والسرعة فى الوقت الفعلى، كما يمكن للمستخدمين تحديث الحالة بشكل يدوى، ويشكل التطبيق الجديد أحدث محاولة لأتمتة مشاركة الحالة باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول.
ومن المنتظر أن يجمع التطبيق بين مزايا انستجرام الأساسية ومزيا الدردشة من سناب شات، الأمر الذى يعنى أن فيس بوك لا يزال ينسخ الكثير من مميزات سناب شات، خاصة وأن المنصة كانت قد ألغت فكرة الاستحواذ على منصات اجتماعية الفترة الأخيرة تجنبًا لأى عقوبات تتعلق بالاحتكار، الأمر الذى دفعها للخروج بأفكارها الخاصة لتجنب أى مشاكل قانونية مع الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى المستقبل.
الجدير بالذكر أن فيس بوك كان يعمل فى السابق على تطبيق تراسل يعرف بـ Instagram Direct لكنه قرر إلغاءه قبل صدوره فى مايو، وعلى ما يبدو أن الفكرة لم يتم إلغاءها بشكل كامل حيث قررت العودة بتطبيق بمزايا متعددة لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.
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