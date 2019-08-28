فيسبوك تختبر ميزة جديدة لمنصة "إنستجرام"

تختبر شركة "فيسبوك" تطبيق مراسلة جديد لمنصة "إنستجرام"، يعرف باسم "Threads"، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".





ويطلق على التطبيق الجديد اسم "Threads"، وسيكون منفصل عن تطبيق "إنستجرام" الرئيسي، ويتيح للمستخدمين مشاركة الموقع الجغرافي، وتبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم في "إنستجرام".





وفي حال نشر أحد الأصدقاء قصة على "إنستجرام" ، فإن بالإمكان مشاهدتها من "Threads"، كما يحتوي على كاميرا يمكن استخدامها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء المقربين.





يذكر أن شركة فيسبوك كانت تعمل على تطبيق مراسلة باسم "Instagram Direct" منذ أواخر عام 2017، لكنها قررت إلغاءه قبل صدوره في شهر مايو الماضي، وقررت العودة بتطبيق جديد يضم مزايا متعددة، لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.



