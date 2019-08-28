الهلال يفشل في فك عقدة الاتحاد آسيويًا.. ويؤكد تفوقه تاريخيًا

سيطر التعادل السلبي على المواجهة النارية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع مواطنه الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات مباراة الذهاب لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، ليفشل بذلك الزعيم من فك عقدته الآسيوية، حيث فشل في تحقيق الفوز على الاتحاد في ثالث مباراة تجمع بينهما، حيث تعرض للخسارة مرتين من قبل.









بينما حافظ الهلال على تفوقه في آخر 5 مباريات جمعته مع مواطنه الاتحاد، ونرصد لكم في السطور التالية نتائج مواجهات الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، وآخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات:









نتائج مواجهات الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

- التقى الهلال والاتحاد للمرة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا موسم 2001، عندما تمكن الاتحاد من حسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد، ضمن إطار الدور ربع النهائي من البطولة.









- وفي المواجهة الثانية والأخيرة بينهما ببطولة دوري أبطال آسيا، نجح الاتحاد في تأكيد تفوقه قاريًا بتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار دور الستة عشر للبطولة الآسيوية في موسم 2011.









- وفي مباراة الأمس سيطر التعادل السلبي على المباراة، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، ليواصل الهلال فشله في فك عقدته أمام العميد السعودي في البطولة القارية.









نتائج آخر 5 مواجهات جمعت بين الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الهلال والاتحاد تفوق الهلال بتحقيقه الفوز في 3مباريات وانتهت مباراتين بالتعادل كالتالي:









- كانت أخر المواجهات بالأمس وأنتهت بنتيجة التعادل السلبي.









- ونجح الهلال في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، في الجولة الحادية والعشرون من الموسم المنصرم، وسجل هدفي المباراة كلاً من سالم الدوسري، وبافيتيمبي جوميز.









- وانتهت مباراة الدور الأول من الموسم الماضي بتفوق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف الهلال كلاً من محمد إبراهيم كنو، وبافيتيمبي جوميز، وكارلوس إدواردو، بينما سجل أليكساندر بيزيتش هدف الاتحاد الوحيد في المباراة.









- وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودي لموسم 2018، بعد تفوقه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الهلال كلاً من كارلوس إدواردو، وجيلمين ريفاس، بينما قلص كريم الأحمدي النتيجة لصالح الاتحاد بتسجيل الهدف الوحيد للعميد.









- وفي موسم 2017/2018، سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي، وسجل مختار فلاته هدف التقدم للهلال، قبل أن يدرك فهد الإنصاري التعادل للعميد.









وبتلك النتائج يواصل الهلال تفوقه في أخر المواجهات التاريخية بينهما، بينما يواصل الاتحاد ترسيخ عقدة الهلال في البطولة الآسيوية، فهل سينجح العميد في مواصلة تفوقه آسيويًا أم سينجح الزعيم في فك عقدته؟



