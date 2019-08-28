تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو، نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات دور الثمانية لمباريات كأس مصر.









وستُقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى دور الـ8 من بطولة كأس مصر، غدًا الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.









وكان الفريقان دخلا فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً للمواجهة المرتقبة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.









وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي أعلن عن قائمة فريقه والتي جاءت كالآتي:-









أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحى وأحمد عبد العزيز مودى وشريف حازم وهانى سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو وباولن فوافى وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدى وصلاح أمين وعمرو مرعى.









فيما ضم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك لمواجهة المقاصة، كلا من:-









محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وحمدي النقاز وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرزاق "شيكابالا" ومحمد أوناجم ومحمد عنتر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومصطفى محمد وعمر السعيد.









ومن المقرر أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر على قنوات أون سبورت ونايل سبورت، على أن يسبقهما ستديو فني لتحليل المباراة.









علما بأن تردد قناة أون سبورت والتي ستنقل المباراة، سيكون على التردد الآتي:-









القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 10853، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي.









فيما يأتي تردد قناة نايل سبورت كالآتي:-









القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11843، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي.



