الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، تدريباته اليوم الأربعاء، بعد أن عاد أمس من فترة الراحة، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.
وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت الغيني، منتصف الشهر المقبل.
وبدأ الفريق الأحمر من الأمس، الاستعداد للمواجهة الإفريقية، ومواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم 18 من الشهر المقبل.
ويسعى يوسف لتجهيز لاعبيه جيدًا قبل مواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز وتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من كاس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بفوز عريض هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، عبر تاريخها.
وأمطر الفارس الأحمر، شباك، نظيره، اطلع بره، بتسعة اهداف دون مقابل، في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم أيضًا ببرج العرب، الأحد قبل الماضى، ليعبر الأهلي لدور الـ32، بمجموع المباراتين بنتيجة 13-0.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى سيقام خارج مصر، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر المقبل، على أن تكون جولة الإياب فى مصر أحد أيام 27 - 28 - 29 من الشهر نفسه.