الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، تدريباته اليوم الأربعاء، بعد أن عاد أمس من فترة الراحة، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.





وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت الغيني، منتصف الشهر المقبل.



