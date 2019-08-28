بلديات قطر الـ 8 تسجل تراجعات حادة في رخص البناء

سجلت البلديات الثماني في قطر تراجعات حادة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال يونيو الماضي على أساس شهري، مقارنة مع مايو 2019، في مؤشر على تصاعد أزمة العرض والطلب على العقارات في البلاد.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، وفقا "العين الإخبارية"، أن رخص البناء الممنوحة سجلت تراجعا بنسبة 29.7% خلال يونيو الماضي على أساس شهري.

وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر من جانب البلديات الثماني خلال يونيو الماضي نحو 463 رخصة بناء جديدة، مقارنة مع 659 رخصة بناء جديدة في مايو السابق عليه.

وبلغت نسبة التراجع في رخص البناء خلال يونيو الماضي في العاصمة الدوحة نحو 24.6%، حيث سجلت نحو 107 رخص بناء جديدة، مقارنة مع 142 رخصة بناء جديدة في مايو 2019.

بينما بلغت نسبة التراجع في مدينة الريان، التي تعد ثاني أكبر المدن الرئيسية في قطر، نحو 32.1% خلال يونيو الماضي، إلى 125 رخصة بناء، مقارنة مع 184 رخصة جديدة في مايو الماضي.

وبلغت نسبة التراجع في الظعاين 29.9% بعد أن سجلت نحو 68 رخصة جديدة، مقارنة مع 97 رخصة في مايو الماضي، بينما تراجع في بلدية الوكرة، بنسبة 28.4% إلى 78 رخصة جديدة، مقارنة مع 109 رخص في مايو الماضي.

وفي بلدية الشمال، بلغت نسبة التراجع 25% إلى 6 رخص مقارنة مع 8 رخص في مايو الماضي، وفي بلدية أم صلال بتراجع نسبته 25% إلى 36 رخصة جديدة مقارنة مع 48 رخصة في مايو الماضي.

كذلك، تراجعت رخص البناء في الخور والذخيرة بنسبة 25% خلال يونيو الماضي، إلى 24 رخصة جديدة، مقارنة مع 32 رخصة في مايو، وبنسبة هبوط بلغت 51.5% في الشيحانية، إلى 19 رخصة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عدد من المدن القطرية، بسبب تراجع حاد في المبيعات من جانب المواطنين والأجانب.