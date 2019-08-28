مقتل 14 شخصا جراء هجوم لطالبان علي نقطة تفتيش غرب أفغانستان





أوضح مسؤول أفغاني، أن مقاتلي طالبان اقتحموا نقطة تفتيش في مقاطعة هيرات الغربية، وقتلوا 14 من أفراد الميليشيا الموالية للحكومة.وقال كبير المتحدثين باسم الشرطة عبد الواحد واليزادة اليوم الأربعاء، إنه أصيب سبعة آخرين في الهجوم الذي وقع ليلة الثلاثاء في منطقة روبات سانجي، وتابع أنه تكبد عددا غير محدد من مقاتلي طالبان خسائر فادحة.بشكل منفصل، في مقاطعة نانجارهار الشرقية، أشار المتحدث باسم الحاكم عطا الله خوجيناي إلي مقتل أستاذًا جامعيًا واصابة اثنان آخران يوم الثلاثاء عندما انفجرت قنبلة مثبتة في سيارتهم في جلال آباد، عاصمة المقاطعة.أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في هيرات، لكن لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في نانجارهار، حيث تنشط حركة طالبان والجماعة المحلية التابعة لجماعة الدولة الإسلامية.كما لقي 8 جنود أفغان و8 من المسلحين مصرعهم، يوم الثلاثاء، خلال اشتباكات وقعت عند نقطة تفتيش تابعة للجيش في ولاية بادغيس غربي أفغانستان.وصرح رئيس المنطقة عبد الله حمادي لوكالة شينخوا انه “أقتحم مسلحون من حركة طالبان نقطة تفتيش أمنية مشتركة في ضواحي منطقة بادغيس مساء يوم الإثنين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات شديدة استمرت لساعات. واستشهد خمسة جنود من افراد الجيش الوطنى وثلاثة أفراد من الجيش المحلي خلال القتال.”وأضاف أنه أصيب جنديان وسبعة مسلحين خلال الاشتباكات، وتم نقل الجثث والجنود المصابين إلى معسكر تابع للجيش في المنطقة.وتابع قائلا إنه وصلت وحدة من الجيش الوطني والشرطة إلى المنطقة في وقت مبكر من اليوم وقامت بعملية للبحث عن المهاجمين الذين هربوا من موقع الحادث.وأصبحت المقاطعة الجبلية مسرحا لأعمال القتال بين مسلحي حركة طالبان وقوات الأمن منذ بداية هذا العام.