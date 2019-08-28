السيسى ورئيس وزراء اليابان يتحدثان بالجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"

تضم قائمة المتحدثين بالجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة، والتى تنطلق اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

كما يتحدث فى الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد ومدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة اخيم شتينر، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فيليب لوأورو.

ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد، التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالى بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

الرئاسة: قمة "مصرية يابانية" غدا لتعزيز العلاقات





يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التى تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.





ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول، "الأربعاء 28 أغسطس الجارى" التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة 2:30 مساء لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية.





وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة، الساعة الثالثة مساء غد بتوقيت اليابان، وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة، ومستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التى تعقد الساعة الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء بتوقيت اليابان بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.





وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثانى، "29 أغسطس الجارى"، الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.





كما تتضمن فاعليات اليوم الثانى، أيضا جلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.





وفى المساء، يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.





وتتضمن فاعليات اليوم الثالث والأخير، "30 أغسطس الجارى" عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتى تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفى.





وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبروطورى للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.









كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد، قد عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 - والتى تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان - قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا.



