تعرف على موعد عودة كريم نيدفيد من ألمانيا

يستعد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة قادما من ألمانيا، بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية هناك.





وخاض نيدفيد، برنامجا تأهيليا هناك تحت إشراف الطبيب المعالج، لعودته من الإصابة، على أن يستكمل ما تبقى من البرنامج تحت إشراف طبيب الأهلي بالأيام المقبلة.





وأكد الطبيب المعالج، أن اللاعب نفذ جزئا كبيرا من برنامجه العلاجي، حيث بات يفصله شهر واحد للعودة إلى المشاركة بالتدريبات الجماعية والمباريات.



