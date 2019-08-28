الإمارات تواصل دعم القطاع الصحي في الساحل الغربي

في إطار برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة موسم انتشار الأوبئة، كثفت دولة الإمارات العربية المتحدةعبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن.

حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بتزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اليوم الثلاثاء، كميات جديدة من الأدوية للقطاع الصحي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن هذه الكمية من الأدوية والمخصصة لعلاج ومكافحة وباء الإسهالات المائية الحادة المنتشرة في المناطق النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا تأتي في إطار الدعم المكثف من قبل دولة الإمارات لمواجهة الأوبئة التي زادت من حالات الإصابة بها خصوصاً بين الأطفال مع موسم هطول الأمطار.

وأضاف، لقد تلقينا نداء إستغاثة من مكتب الصحة بمحافظة الحديدة عن تزايد حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة فما كان من هئية الهلال إلا الإستجابة السريعة كما هو دأبها في مواجهة الحالات الطارئة ، وعلى وجه الخصوص ما يمس حياة المواطنين وصحتهم ، مشيراً إلى أن هذه الحملة تعد من الحملات المتواصلة لدعم القطاع الصحي في كافة المديريات بالساحل الغربي .

وأشار إلى أن هذه الكمية تعد الثالثة من نوعها المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للقطاع الصحي في الساحل الغربي خلال أقل من أسبوع.

حيث شملت مديرية المخا بمحافظة تعز ومديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة ، فضلا عن تسيير عيادتين متنقلتين بكامل مستلزماتها لإنقاذ حياة عشرات الأسر النازحة والأهالي في قرى الغويرق والسقف والذكير جنوب الحديدة .

من جانبه ثمن مدير عام مديرية التحيتا الدور الكبير للهلال الأحمر الإماراتي في دعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية .

وقال، إنه بعد تنامي خطر الإسهالات المائية الحادة في المناطق النائية في ساحل التحيتا وتزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الأطفال تواصلنا مع مكتب الصحة في المحافظة وبدورهم تواصلوا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لدعم الوحدات والمراكز الصحية في البلدات المستهدفة بالأدوية اللازمة، وعلى الفور كانت الهيئة عند المستوى المعهود عنها وسرعان ما تم إيصال الكميات والأصناف المطلوبة .

وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أسهمت وبشكل ملموس وواضح في مكافحة الأوبئة وفي تحسين وإنعاش الخدمات الصحية في المديريات المحررة .