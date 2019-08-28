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ناميبيا تدرس الانسحاب من اتفاقية للتجارة في أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:18 ص
ناميبيا تدرس الانسحاب من اتفاقية للتجارة في أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض
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تدرس ناميبيا الانسحاب من القواعد المنظمة للتجارة العالمية فى الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، بعد أن صوتت دول الأسبوع الماضى بالموافقة على رفض مقترحات بتخفيف القيود المفروضة على صيد وتصدير وحيد القرن الأبيض بناميبيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ويوجد فى ناميبيا ثانى أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن الأبيض بعد جنوب أفريقيا، وتريد ناميبيا السماح بقدر أكبر من عمليات الصيد لوحيد القرن، وتصدير الحيوانات الحية، قائلة: إن الأموال ستساعدها على حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.
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