شاهد.. حادث طعن مروع في ولاية أوهايو الأمريكية ومصرع طفلين وإصابة 10 أشخاص

قتل طفلان وأصيب 10 آخرون فى حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن المهاجم، حسبما ذكرت "شبكة سى بى اس نيوز" الأمريكية.









وأكدت الشبكة أن المشتبه به سرق سيارة شرطة وفر بها هاربا، بعد أن طعن عددا من الأشخاص، وأشارت الشبكة، إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طفلين، مضيفة أن الـ10 الآخرين حالتهم خطرة.





وقالت، إن الحادث وقع فى الفرع الرئيسى لمكتبة مترو دايتون، موضحة أن الشرطة أخلت المكان وأغلقته، ولا تزال تبحث عن المشتبه به.



