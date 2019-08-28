سفارة الإمارات بالرياض تكرم عددا من رائدات الأعمال في يوم المرأة

نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، احتفالية خاصة تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذى يصادف 28 أغسطس من كل عام ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.





وسلطت الفعالية، التى حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، الضوء على دور وإنجازات المرأة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى المجتمعات الإنسانية، وتميّزها فى التحصيل المعرفى والبحث العلمي، ونجاحها فى ميادين ريادة الأعمال، ومساهمتها الأساسية فى نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة للأمم والشعوب وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابية.





وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات فى الطب والعمل الاجتماعى والثقافة .





وتخلل الفعالية معرض فنى لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات فى مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة فى دولة الإمارات، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هى مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها فى القيادة، والمرأة فى منابر الإعلام، وحضورها فى المحافل الدولية.



