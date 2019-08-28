راغب علامة يكشف مفاجأة عن قرار إليسا باعتزال الفن

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وفي سياق آخر عبر علامة مؤخرًا عن استياءه من الحكومة اللبنانية، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بسبب أزمة النفايات في شوارع لبنان المثارة منذ أشهر عديدة.
وكتب راغب علامة، قائلا: "لما بتهاجم حرامي بيقوموا عليك الحرامية.. ولما بتهاجم الدولة لأنها لا حلول عندها للنفايات وبيقوموا عليك النفايات البشرية لأنهم فرحانين بروائحهم.. بلوك للنفايات".
وأحيا السوبر ستار النجم راغب علاما حفلًا ناجحًا بالساحل الشمالي حضره أكثر من 1000 شخص من صفوة المجتمع من بينهم فنانين ورجال أعمال وسيدات مجتمع منهم "الفنانة مي نور الشريف، والفنانة منى ممدوح، وغادة عيسى، ومن رجال الأعمال ممدوح زهران ومحمد أبو العلا ونهاد خطاب والخبير السياحي رؤوف صبحي، والمهندس وائل أبو حسين، وخالد الدرندلي، والدكتور عادل طلعت، وحرم عثمان سلطان"
وأبدع النجم راغب علامة، بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه من بينها "اللي باعنا خسر دلعنا، وقلبي عشقها والعيون وطب ليه.. وغيرها من الأغاني استمر الحفل حتى الصباح فى اجواء اتسمت بالبهجة.
يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان"غوسطا" بلبنان وذلل مساء يوم 30 من اغسطس الجاري.
وروج علامة، عن الحفل بنشره عبر حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا، مقطع فيديو دعائي للمهرجان، داعيا جمهوره للحضور.
وسيقدم علامة، في حفله علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه وسط حضور جماهيري كبير.
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