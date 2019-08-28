راغب علامة يكشف مفاجأة عن قرار إليسا باعتزال الفن

كشف الفنان راغب علامة، عن مفاجأة في قرار زميلته المطربة إليسا باعتزال الفن، والذي أعلنت عنه اتخاذه مؤخرًا.

وأكد علامة في تصريحات صحفية، أن إليسا ستتراجع عن قرارها ولن تعتزل الغناء، دون كشفه عن أي تفاصيل أخرى في هذا السياق.

وفي سياق آخر عبر علامة مؤخرًا عن استياءه من الحكومة اللبنانية، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بسبب أزمة النفايات في شوارع لبنان المثارة منذ أشهر عديدة.

وكتب راغب علامة، قائلا: "لما بتهاجم حرامي بيقوموا عليك الحرامية.. ولما بتهاجم الدولة لأنها لا حلول عندها للنفايات وبيقوموا عليك النفايات البشرية لأنهم فرحانين بروائحهم.. بلوك للنفايات".

وأحيا السوبر ستار النجم راغب علاما حفلًا ناجحًا بالساحل الشمالي حضره أكثر من 1000 شخص من صفوة المجتمع من بينهم فنانين ورجال أعمال وسيدات مجتمع منهم "الفنانة مي نور الشريف، والفنانة منى ممدوح، وغادة عيسى، ومن رجال الأعمال ممدوح زهران ومحمد أبو العلا ونهاد خطاب والخبير السياحي رؤوف صبحي، والمهندس وائل أبو حسين، وخالد الدرندلي، والدكتور عادل طلعت، وحرم عثمان سلطان"

وأبدع النجم راغب علامة، بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه من بينها "اللي باعنا خسر دلعنا، وقلبي عشقها والعيون وطب ليه.. وغيرها من الأغاني استمر الحفل حتى الصباح فى اجواء اتسمت بالبهجة.

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان"غوسطا" بلبنان وذلل مساء يوم 30 من اغسطس الجاري.



وروج علامة، عن الحفل بنشره عبر حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا، مقطع فيديو دعائي للمهرجان، داعيا جمهوره للحضور.



وسيقدم علامة، في حفله علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه وسط حضور جماهيري كبير.





وفيما يخص إليسا، فكانت قد أعلنت اعتزال الغناء، في 19 أغسطس الجاري، موضحة أنها تعمل على ألبوم جديد بقوة وسيكون الأخير لها في عالم الغناء.





وقالت إليسا، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "أستعد لهذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن ذلك على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا" ولن أستطيع أن أنتج فيه".





وأثارت الفنانة إليسا، جدلا كبيرا، بقرار اعتزالها للفن، بعد طرح ألبومها الجديد، موضحة أنها لا تستطيع التعامل في وسط يشبه "المافيا".





وتوالت العديد من التعليقات من قبل جمهورها رافضين هذا القرار، احتراما لهم حبهم في موهبتها وصوتها، وطالب عدد كبير منهم إليسا بالعزوف عن القرار، والتركيز في أعمالها الفنية فقط.





وأعلنت المطربة السورية أصالة نصري وعدد من الفنانين والإعلاميين رفضهم قرار اعتزال إليسا.





وغردت "أصالة" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمله في الكثير من الأحيان ، خصوصاً لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنه ، ولكتلِ مُهمه ومؤثره وصانعه ومحبوبة من ملايين الناس ، صوت أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا # إليسا".





وكانت إليسا أعلنت عن اتخاذها قرار باعتزال الغناء بعد الانتهاء من ألبومها المقبل والأخير، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على العطاء في مجال يشبه المافيا.







