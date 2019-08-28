"بتآمن بالصدفة" لكارول سماحة تسجل نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)





طرح النجمة اللبنانية كارول سماحة، أغنية فيلمها الجديد "بالصدفة" والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة" عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الخاصة بموقع اليوتيوب.





أغنية "بتآمن بالصدفة" من كلمات وألحان مروان خوري، ومن المقرر أن يتضمن الفيديو كليب الخاص بالأغنية مشاهد حصرية من الفيلم.





وطرحت كارول سماحة الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة" من فيلمها الجديد "بالصدفة"، وذلك تمهيدًا لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل.





وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها.





فيلم "بالصدفة"، هو ثاني التجارب لـ كارول سماحة في مجال السينما كممثلة، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.





وعلى جانب آخر نشرت سماحة، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة جديدة تبرز إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها مؤخرا في مهرجان "إهمج" بلبنان.





وحققت كارول، نجاح كبير في الحفلة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان "إهمج"، وحرص علي الحضور عدد كبير من الجمهور.





وأحيت كارول الليلة الثانية من مهرجانات إهمج السياحية في لبنان، وتعد المشاركة الأولى لها فيه.





ومؤخرًا شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها من أحد جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة السابقة.





وظهرت كارول سماحة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت بفستان موف شفاف، وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.





ومن الناحية الجمالية، واعتمدت كارول سماحة على المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها.





ونالت كارول سماحة العديد من التعليقات السلبية بسبب اطلالتها، وقال عدد من متابعيها على الصفحة: "انتى كمان عاوزه تركبى التريند"، "الفنان صوت مش فستان عريان".



