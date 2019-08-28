خبير في التفتيش الهندسي: مصر اكتشفت حتى الآن 90 تريليون متر مكعب من الغاز



وأضاف عبدالنبي، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر لديها عدة مميزات أهمها تسييل الغاز، الذي يرفع قيمة سعر متر مكعب الغاز لعشرة أضعاف، أو 15 ضعف.



وتابع الخبير في التفتيش الهندسي، أن صناعة البتروكيماويات أيضا تدر دخلا كبيرا، ومصر لن تقوم بتسييل الغاز المصري فقط، بل غاز بعض الدول الأخرى مثل إسرائيل واليونان.



وشدد على أن مصر تعتبر خيار استراتيجي لأوروبا لاستيراد الغاز، وأوروبا تدعم مسألة تسييل الغاز في القاهرة، لافتا إلى أن مصر تستورد الغاز الخام من إسرائيل، وتقوم بتسييله وبيعه بعشرة أضعاف السعر.



وفي وقت سابق، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.



كما أعلنت مصر، مطلع العام الحالي، عن إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة كل من الأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا.



وأكد وزراء الدول المشاركة على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين واطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة.



وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضًا على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.



وفى هذا الإطار، فقد أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)" بهدف تاسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.



وقد وجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم.

من جانبه، أشاد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدًا أن الشراكة مع دول المنتدى في مجالات الغاز والطاقة سوف تسهم كمحرك للنمو الاقتصادى في الدول الأعضاء، وفى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن نجاح مصر في إنشاء هذا المنتدى واستضافة مقره يُعد من ثمار السياسة الخارجية الناجحة التي ينتهجها الرئيس السيسى والتي أسهمت بفعالية في تعزيز التعاون مع الشركاء في مناطق مختلفة من العالم منها منطقة شرق المتوسط.

قال المهندس عبدالنبي أحمد عبدالنبي، خبير في التفتيش الهندسي، إن مصر اكتشفت حتى الآن 90 تريليون متر مكعب من الغاز، وهذا يعني ثروة كبيرة لمصر، وأموال تدخل في خزينة الدولة.