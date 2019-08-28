رئيس بوليفيا يشارك في إخماد حرائق الغابات ببلاده

شارك الرئيس البوليفى إيفو موراليس فى إخماد حرائق الغابات ببلاده ، والتى التهمت مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.





وأعلنت حكومة بوليفيا تسيير طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوى"، للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.





من جانبه، قال وزير الدفاع البوليفى خافيير زافاليتا، إن الطائرة قادرة على إلقاء 75000 لتر من المياه لكل رحلة، وسيتم استخدامها لـ4 عمليات يوميًا، وتشتعل حالياً مئات الآلاف من الحرائق فى الغابات والأراضى الزراعية فى كل من البرازيل وبوليفيا وبيرو وباراجواى.





وتكافح الفرق التابعة لأجهزة الطوارئ في شرقى بوليفيا حرائق الغابات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، أنه تم إخماد سبعة الآف حريق من إجمالى ثمانية الآف حرائق الغابات.





وقال موراليس إن حوالي 1800 جندي من الجيش و450 رجل شرطة يشاركون في جهود الطوارئ في منطقة تشيكيتانيا.





وتم إسقاط أكثر من مليوني لتر من المياه على حرائق الغابات من طائرات مكافحة الحرائق في الأيام الأخيرة.





وتواجه أمريكا الجنوبية حاليًا موجة من الحرائق، حيث تأثرت البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا بشدة.