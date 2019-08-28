سحر نصر: الرئيس السيسي أدخل تعديلات رئيسية على قانون الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك شراكة قوية بين مصر واليابان، خاصة في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يمكن أن نحقق المزيد في تعميق العلاقات.



وأضافت "نصر"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية والعديد من اعضاء مجلس الاعمال من الجانبين وما يزيد عن 50 من رجال الاعمال المصريين واليابانين، على هامش مؤتمر "تيكاد 7"، أذاعتها قناة "صدى البلد"، الفضائية، أن اليابان تدعم الكثير من المشروعات، خاصة في مجال الآثار، والتعليم.



وأشارت إلى أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات مع الشركات اليابانية، لحل المشاكل التي تواجهها، مؤكدة أن مصر تحركت بشكل سريع في الإصلاحات الاستثمارات، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدخل الرئيس تعديلات رئيسية على قانون الاستثمار لمنح المستثمرين المزيد من الحوافز، حيث وافق الأسبوع الماضي على تعديل 3 مواد لجذب المزيد من الاستثمار.



هذا، وتشارك مصر فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا "تيكاد 7" فى الفترة من 28 الى 30 أغسطس 2019 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.





ويحظى مؤتمر " تيكاد " بأهمية كبيرة لدى صناع القرار والقادة الأفارقة.. حيث يسهم هذا التجمع في تنمية وتطور القارة السمراء، من خلال تسهيل وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والأمن الإنساني، والسلم والاستقرار.



تركز الدورة السابعة من المؤتمر في مناقشاتها على موضوعات التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال اشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار،وتعتزم تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد"، وتوقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الإفريقية.



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان أفريقيا التابع للامم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد " أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام" 1993 " أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.





وقال الرئيس السيسى - فى رسالته -، إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفا أن تبني أجندة أفريقيا" 2063 " وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.





وأكد الرئيس أن الاتحاد الأفريقى نجح على مدى سنوات فى صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت في أجندة" 2063 "، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.





وقال الرئيس - في رسالته " نتطلع فى ذلك الصدد الى مساهمة "التيكاد " وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات السابق ذكرها.