صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وميلان

ألمحت تقارير صحفية إيطالية عن إحتمالية أن يعقد ميلان صفقة تبادلية مع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية بأنه هناك ملامح صفقة تبادلية بين ناديي ميلان ويوفنتوس والتي سينت قل خلالها المدافع التركي ميريح ديميريل إلى ميلان على أن يرحل الجناح الإسباني سوسو إلى السيدة العجوز.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن ديميريل يعتبر هدفًا قديمًا لميلان وسبق أن حاول ضمه في أكثر من مناسبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت الشبكة الإيطالية أن تعاقد ميلان مع نجم الدفاع التركي سيضطر النادي الإيطالي إلى بيع ماتيو موساكيو إلى فالنسيا أو ريال بيتيس واستغلال أموال صفقته في التعاقد مع أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد.



وكشفت الشبكة الإيطالية أن سوسو سيكون هدفًا مهمًا في الهجوم لدى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تحديداً وأنه يذكره بلورينزو إنسيني الذي سبق وأن لعب تحت قيادته في نابولي.