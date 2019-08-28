برشلونة يهدف للتخلص من نجم الفريق والأخير يرحب

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يريد التخلص من لاعب الوسط الكرواتى للفريق إيفان راكيتيتش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتريد إدارة البلرسا أن تستفيد بالأموال من بيع اللاعب الكرواتى هذا الصيف بعد أن أصبحت فرص اللاعب فى

المشاركة بشكل أساسي مع المدير الفنى أرنستو فالفيردى صعبة للغاية.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى يوفنتوس الإيطالى كان يريد ضم راكيتيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن يريد الفريق الإيطالى مبادلة اللاعب الكرواتى بلاعب وسط الفريق إيمرى كان والذى أصبح أيضاً أمر مشاركته مع السيدة العجوز صعبة فى ظل وجود بيانيتش وماتويدى والتعاقد مع رابيوت.





وأشارت الصحيفة أن الحل الوحيد فى ذلك هو أن يتعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء الموسم المقبل، ومن هنا يستفيد برشلونة بالمال فى صفقة راكيتيتش.



وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن راكيتيتش لا يريد مغادرة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ويريد التجديد مع البارسا لأعوام مقبلة ورفض العديد من الأندية.