نجم برشلونة استقر على الرحيل.. تعرف على السبب
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:08 ص
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يريد التخلص من لاعب الوسط الكرواتى للفريق إيفان راكيتيتش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتريد إدارة البلرسا أن تستفيد بالأموال من بيع اللاعب الكرواتى هذا الصيف بعد أن أصبحت فرص اللاعب فى المشاركة بشكل أساسي مع المدير الفنى أرنستو فالفيردى صعبة للغاية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى يوفنتوس الإيطالى كان يريد ضم راكيتيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن يريد الفريق الإيطالى مبادلة اللاعب الكرواتى بلاعب وسط الفريق إيمرى كان والذى أصبح أيضاً أمر مشاركته مع السيدة العجوز صعبة فى ظل وجود بيانيتش وماتويدى والتعاقد مع رابيوت.
وأشارت الصحيفة أن الحل الوحيد فى ذلك هو أن يتعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء الموسم المقبل، ومن هنا يستفيد برشلونة بالمال فى صفقة راكيتيتش.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن راكيتيتش لا يريد مغادرة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ويريد التجديد مع البارسا لأعوام مقبلة ورفض العديد من الأندية.
وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى يوفنتوس الإيطالى كان يريد ضم راكيتيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن يريد الفريق الإيطالى مبادلة اللاعب الكرواتى بلاعب وسط الفريق إيمرى كان والذى أصبح أيضاً أمر مشاركته مع السيدة العجوز صعبة فى ظل وجود بيانيتش وماتويدى والتعاقد مع رابيوت.
وأشارت الصحيفة أن الحل الوحيد فى ذلك هو أن يتعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء الموسم المقبل، ومن هنا يستفيد برشلونة بالمال فى صفقة راكيتيتش.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن راكيتيتش لا يريد مغادرة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ويريد التجديد مع البارسا لأعوام مقبلة ورفض العديد من الأندية.
وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو
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