نجم برشلونة استقر على الرحيل.. تعرف على السبب





وأشارت الصحيفة أن الحل الوحيد فى ذلك هو أن يتعاقد يوفنتوس مع راكيتيتش على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء الموسم المقبل، ومن هنا يستفيد برشلونة بالمال فى صفقة راكيتيتش.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن راكيتيتش لا يريد مغادرة الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ويريد التجديد مع البارسا لأعوام مقبلة ورفض العديد من الأندية.