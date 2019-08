دريك يطلق أغنيته الجديدة "Money In The Grave" (فيديو)

أطلق النجم العالمى دريك أغنيته الجديدة "Money In The Grave "، والتي يشاركه الغناء فيها نجم الراب الأمريكى ريك روس، وهي من إخراج ثيو سكودرا.





يذكر انه بمجرد إطلاق دريك Drake أغنيته الشهيرة بعنوان In My Feelings، قبل أشهر والتي يغني في مقطع بها متسائلًا: "?Kiki, Do y love me"، أثارت ضجة عالمية.





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول الأجنبية والعالمية بتحدي الرقص المُسمى بـ "تحدي كيكي".





العالم العربي لم يكن بعيدا عن هذه الرقصة العالمية، إذ بدأ نجوم الفن في تصوير الفيديو وهم يرقصون بجانب سياراتهم، ثم ما لبث الجمهور العربي أن قام بتقليدهم لتنتشر الرقصة في البلاد العربية.





وتقول كلمات الأغنية: "كيكي هل تحبيني؟.. هل تركبين مع السيارة؟.. قولي إنك لن تمري بجانبي.. وتتركيني".





وشخصية "كيكي" حتى الآن مجهولة، وتكهن معجبو "دريك" بالشخصية الحقيقية بعضهم قالوا إنها مقدمة البرامج "كاشيا كانتي"، خاصة أنه صرح في لقاء تليفزيوني، له معها منذ 5 سنوات، بأنه يحبها.





ومؤخرًا نعى المغني الكندي دريك صديقه المغني الراحل نبيسي هاسل بـ طريقة غريبة بعد مرور 3 أيام على وفاته، إثر إطلاق نيران عليه.





ونشر "دريك"، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، ووهو يسكب "خمر" على الأرض، كنوع من التحية لروح "هاسل" وتعجب متابعو المغني الكندي من قيامه بهذا الفعل الكبير.





وقالت التقارير الاجنبية إن هاسل لقى مصرعه فور إطلاق النيران عليه يوم الأحد أمام أحد محلات الشهيرة في لوس أنجلوس، وكان وحيدا بدون أي فرد من عائلته وأصدقائه، وتوفى نيبسي هاسل عن عمر يناهز الـ 33 عاما.