نجل رئيس الأهلي السابق ينفي إلقاء القبض على والده

كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عن إلقاء القبض على والده في الساعات الماضية.



ونفى تيمور حسن حمدي حقيقة هذه الأنباء ووجه الشكر لكل من تواصل معهم بالاطمئ نان على والده.



وكتب نجل حسن حمدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد حسن حمدي للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة".





أضاف: "حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضي إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس إن شاء الله".



واختتم تيمور حديثه قائلاً : "بعد إلحاح شديد جدا من الأصدقاء والأقارب طُلب منى التنويه بعدم صحة هذا الخبر على صفحتي الخاصة".