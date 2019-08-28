الآثار: تأجيل نقل المومياوات الملكية للمتحف الكبير والنقل 2020





قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن موعد نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة تم تأجيله وذلك لحين الانتهاء من تجهيز المنطقة المحيطة بالمتحف بما يليق وموكب ملوك مصر القدماء.





وأشار إلى أن الموكب سيكون حدثًا عالميًا وسوف يدعى إليه ملوك ورؤساء وسفراء الدول، حيث أن الجميع يترقب هذا الموكب الذي صار من الآن حديث العالم.





وأضاف أن موعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالحضارة والذي كان مقرر له نهايات عام 2019 سيؤجل إلى بدايات 2020 م.





وأوضح أن السبب هو العمل الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة، حيث سيتم تجهيز المنطقة على أعلى مستوى، وتجهيز الطرق المؤدية للمتحف لتليق -المنطقة والطرقات- بموكب نقل ملوك مصر رالذي سيشهده رؤساء وملوك العالم.





يذكر أن وزارة الآثار تعتزم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة وعددهم 22 مومياء ملكية، و17 تابوتًا ملكيًا.





ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان. ويستوعب المتحف خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.