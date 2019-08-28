برشلونة يحدد وقت الاعلان عن الصفقة الكبرى





أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالاجتماع الذي ينعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية "باريس" بين برشلونة وباريس سان جيرمان لبحث صفقة نيمار دا سيلفا.





ووصلت بعثة النادي الكتالوني في الصباح، بحسب ما أعلنت إذاعة "RAC1" والمكونة من أوسكار غراو (المدير العام)، إريك أبيدال (السكرتير الفني)، خافيير بورداس (عضو اللجنة الاستشارية)، أندريه كوري (ممثل برشلونة في البرازيل).





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الاجتماع بين الطرفين سيكون من أجل تقديم برشلونة لعرضه الخامس والأخير، خاصة وأن النادي الكتالوني لا يمتلك النقود اللازمة لإبرام صفقة بيع نهائي مع نظيره الفرنسي.





وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة تريج استقدام نيمار على سبيل الإعارة لمدة عام أو عامين مع وجود شرط جزائي قيمته 170 مليون يورو لضمه نهائيًا بعد انتهاء المدة.





وأكدت الصحيفة أن هناك أمرًا مؤكدًا بشأن تلك الصفقة، وهي عدم إدراج عثمان ديمبلي في العرض بعد رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم محاولات برشلونة إقناعه بالرحيل إلى ”حديقة الأمراء“.





يذكر أنه كان هناك اجتماع سابق بين الطرفين في 13 أغسطس الجاري، ولكن لم ينتج عنه أي اتفاق.





وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.



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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.



