إليسا جاهزة للانضمام لعصابة البروفسور!

تسببت المطربة اللبنانية إليسا، في حيرة شديد بعد نشرها لصورة الهدية التى استقبلتها من الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel عبر حسابها الشخصى بتويتر

وعلقت عالصورة وقالت: "أنا جاهزة لأكون ضمن فريق البروفيسور".

وعلقت إليسا في تغريدة لها على "تويتر": "أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق، شكرا نتفليكس"، وأضافت قائلة إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى "نيروبي": "آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت".

وكُتب على الهدية: "في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة، لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت".

وفي المقابل، أكد الممثل ألفارو مورتي صاحب شخصية البروفيسور، منذ أسابيع، الانتهاء من تصوير الموسم الرابع من المسلسل، ما يشير إلى ضعف احتمالية مشاركة إليسا بالموسم الجديد، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون الأمر مجرد هدية مجاملة من طاقم العمل للفنانة اللبنانية بعد أن أعربت سابقا عن إعجابها بهذا المسلسل.

وأثارت هذه التغريدة جدلا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية حول حقيقة مشاركة الفنانة اللبنانية في المسلسل خاصة وأن الخبر يأتي عقب إعلانها اعتزال الفن بعد إطلاقها الألبوم المقبل.

وعلقت "نتفلكس" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أنا بانتظارك، بيروت أهلا بك ضمن العصابة".

ورد فريق عمل المسلسل على إليسا، بتغريدة كتبت فيها: "مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت".

كانت إليسا، أحدثت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تحظى بـ"لقب جديد".





أبدت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة إعجابها بمسلسل "La Casa de Papel" (بيت من ورق)، الذي يعرض عبر شبكة "نيتفلكس".





ورد الحساب الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير، بصورة لـ"البروفيسور"، بطل المسلسل، مرفقة بتعليق: "سعداء لانضمامك لنا، بيروت".





ومعروف أن كل شخصيات المسلسل، أو أعضاء العصابة المكون منها المسلسل، تحظى بأسماء مدن، لذلك يعني أن المسلسل منح إليسا لقب "بيروت".





فردت إليسا على التعليق قائلة "أنا بالفعل جزء من العصابة مع البروفيسور وباقي الفريق".





وتابعت "نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك، مع كل الحب... بيروت".





ثم ردت شبكة "نتفلكس" على إليسا، بتوجيهها هدية ورسالة من أسرة لا كاسا دى بابل".





وأظهرت الرسالة التي ظهر وكأنها موجهة من البروفيسور: "في شيء انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأنه مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة".





واختتمها "لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".





​يذكر أن مسلسل "La Casa de Papel" حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.





كانت إليسا، أعلنت اعتزال الغناء، في 19 أغسطس الجاري، موضحة أنها تعمل على ألبوم جديد بقوة وسيكون الأخير لها في عالم الغناء.





وقالت إليسا، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "أستعد لهذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن ذلك على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا" ولن أستطيع أن أنتج فيه".





وأثارت الفنانة إليسا، جدلا كبيرا، بقرار اعتزالها للفن، بعد طرح ألبومها الجديد، موضحة أنها لا تستطيع التعامل في وسط يشبه "المافيا".





وتوالت العديد من التعليقات من قبل جمهورها رافضين هذا القرار، احتراما لهم حبهم في موهبتها وصوتها، وطالب عدد كبير منهم إليسا بالعزوف عن القرار، والتركيز في أعمالها الفنية فقط.





وأعلنت المطربة السورية أصالة نصري وعدد من الفنانين والإعلاميين رفضهم قرار اعتزال إليسا.





وغردت "أصالة" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمله في الكثير من الأحيان ، خصوصاً لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنه ، ولكتلِ مُهمه ومؤثره وصانعه ومحبوبة من ملايين الناس ، صوت أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا # إليسا".





وكانت إليسا أعلنت عن اتخاذها قرار باعتزال الغناء بعد الانتهاء من ألبومها المقبل والأخير، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على العطاء في مجال يشبه المافيا.



