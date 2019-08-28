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العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:02 ص
العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان
العاصفة المدارية دوريان
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ضربت العاصفة المدارية دوريان بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، ولجأ مئات المواطنين فى بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية دوريان، حسبما ذكرت شبكة سى بى اس نيوز".

كما أعلن حاكم بورتوريكو ، واندا فاسكويز جارسيد ، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة ، وقال مركز الأعاصير إن العاصفة تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربى بسرعة 13 ميلاً فى الساعة، وامتدت رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج على بعد 45 ميلًا من المركز.

ولا يزال سكان بورتوريكو يتعاملون مع صدمة إعصار ماريا ، الذى خرب الجزيرة منذ عامين. 
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