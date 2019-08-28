مصطفى فهمي يكشف عمره الحقيقي وسر رشاقته

كشف الفنان مصطفى فهميـ عن عمره الحقيقي، مشيرًا إلى أنه يقترب من 59 عامًا.

وقال مصطفى فهمي، خلال تصريحات إعلامية إنه يتبع نظاما غذائيا يتناسب مع عمره، موضحًا أن هذا النظام هو ما يساعده على الظهور بهذه الرشاقة.

كان مصطفى فهمي صرح خلال لقائه في "صاحبة السعادة" بأن الفترة الماضية سافر كثيرًا وابتعد عن الرياضة، ولاحظ علامات السمنة عليه، فاستمر على نظام غذائى بمساعدة طبيب، معبرًا عن استيائه من الأشخاص الذين يتسببون فى تقدمهم فى العمر مبكرًا بسبب نظرتهم الكئيبة للحياة.



وأكد مصطفى فهمي، أنه يكره الاكتئاب، وطوال حياته يحاول الابتعاد عنه قدر المستطاع، من خلال ممارسة الرياضة، التى تعد سر سعادته، وإخراج كل الطاقة السلبية من حياته، لافتًا إلى أنه مارس كل أنواع الرياضة واستقر على السباحة والتنس والذهاب إلى الجيم.





وأضاف قائلًا: "أكرة المناقشات الكتيرة والخناق، لأني شخص حمقي بس مش عصبي، وأبعد عن أى شىء يضايقني، لو مثلا زحمة الشارع، اتعامل معاها من خلال غلق زجاج السيارة وتشغيل موسيقى".



وعلى جانب آخر، أوضح أنه دخل مجال التمثيل كمصور، وليس ممثل، لمدى عشقه للتصوير، وذلك بعد دخول شقيقه حسين فهمي عالم التمثيل كمخرج ثم أصبح ممثلًا، لافتًا إلى أنهما اجتمعا سويا خلال فيلم "أميرة حبى أنا"، والذى كان يعمل به مديرًا للتصوير.



وأشار إلى أنه لم يتعمد مع شقيقه على عدم التواجد سويًا فى عمل مشترك لكن السبب يعود إلى عرض أدوار عليهما كشقيقان أيضا، أحدهما طيب والآخر شرير وهذا سبب اعتذارهما، إلى أن جاء مسلسل "الحفار" والذى كان مناسبا لهما، حيث مثل كلاهما دور ضابط.





وأكد مصطفى فهمى، أن الاعتذار عن هذا "الحفار" كان صعبًا حيث تضمن قصة رائعة.



أما عن مسلسل "دموع فى عيون واقحة"، كشف أنه اعتذر عن هذا المسلسل ثلاث مرات للمخرج يحيى العلمي، نظرا لشخصيته والتى تمثلت فى ضابط اسرائيلى وهذا ما أزعجه كثيرًا، إلى أن وافق بعد أكثر من جلسة مع يحيى العلمي.



وأضاف انه قرر تغيير شكله لتقديم هذه الشخصية المكروه له وللمصريين، من خلال وضع شارب وذقن، أى أنه قرر عمل لوك جديد لنفسه لتجسيد الشخصية.



وكشف انه بعد انتهاء هذا المسلسل، عرضت عليه تقديم شخصية مماثله لها، إلا انه رفض وأكد انه لن يقدم شخصية ضابط اسرائيلي مرة آخرى.



ومن جانبها كشفت زوجته الإعلامية فاتن موسى، أنها شخصية عصبية، ومتمرده من داخلها وما كان يزعجها من زوجها مصطفى فهمي هو أنه أثناء الخلاف يصرخ فتضطر أن تصمت، لافتة إلى انه يتعصب سريعًا ويهدأ سريعا.





وأضافت أنه حينما يكون هناك خلاف بينهما، يصالحها زوجها بطريقة غير مباشرة، مثل يريد يأكل وغيره، لافته إلى أن زوجها لا يحب المناقشة الكثيرة، وعلق فهمى قائلا: "المناقشة بتفرهدني".



وتابعت قائلة: "أحب جمال مصطفى فهمي، وجماله هو وشقيقه يعجبنا كثيرًا نحن كلبنانيات، وأول مرة شوفته على السجادة الحمراء فى دبي أثناء لقاء لى معه أسرني بجماله ولم أتوقع أن أتزوجه يوما وهذا كان النصيب".



