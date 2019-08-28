ريال مدريد ينافس مانشستر يوناتيد على موهبة جديدة

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن ريال مدريد الإسباني يسعى بقوة للتعاقد مع أفضل لاعب فى البرتغال برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "Correio da Manha" البرتغالية أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع فيرنانديز والذى حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى البرتغالى الموسم الماضي بعد الموسم المميز الذى قضاه مع لشبونة.





وأشارت الصحيفة أن فى حال تعاقد ريال مدريد مع اللاعب برونو فيرنانديز سوف تكلف الصفقة خزينة الفريق 70 مليون يورو للتعاقد معه خاصة إنه أحد الأعمدة الرئيسية فى فريقه وأفضل لاعب فى البرتغال.







ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات لاعب الوسط من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة بعد توقف مفاوضات العملاق الإسبانى مع بول بوجبا والذى رفضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع بوجبا بأقل من 170 مليون يورو هذا الصيف وأعلنت تمسكها باللاعب.