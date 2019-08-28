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النجم الساحلي يتقترب من حل أزمة لاعب الأهلي السابق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:54 ص
النجم الساحلي يتقترب من حل أزمة لاعب الأهلي السابق
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الفجر الرياضي
 

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي بإسم فريق النجم الساحلي التونسي، ان هناك جلسة عُقدت بين رئيس النادي مهدي العجيمي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشأن أزمة اللاعب سليمان كوليبالي.


وقال عاشور في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "سنصل لاتفاق مع الاهلي يرضي جميع الأطراف، وسوف يتم تأهيل ليكون جاهزا للمشاركة مع فريق النجم.


وأردف: كنا متأكدين من إنهاء الأزمة مع النادي الأهلي، ونمتنى مواجهته بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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