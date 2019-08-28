رئيس الزمالك محذراً التحكيم "أنا استفدت ايه"

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك مواقف عديدة تثبت بالفعل أن "الزمالك يقود".





مرتضى منصور وعبر تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، الأهلى حاليا يحذو حذو الزمالك فى السعى وراء التعاقد مع مدرب أجنبى.





وتابع أن مسئولى الأهلى يقومون حاليا بعمل جولات فى أوروبا من أجل التعاقد مع مدرب جديد للفريق، أسوة بجولات أمير مرتضى وأحمد مرتضى بحثا عن مدرب للزمالك.





وتابع أن الأهلى يقول نفس مقولة الزمالك "انا استفدت ايه" بشأن ايقاف الحكم جهاد جريشة مؤخرا.





واكد رئيس الزمالك أن تلك المواقف تؤكد أن الزمالك يقود حاليا ، وجميع الأندية تسير خلفه





وفي سياق مختلف قال اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك طريقة رحيل اللاعب كهربا بالسيئة والغير جيدة.





اسماعيل يوسف وعبر تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، أكد ان كهربا يجب أن كان يرحل بشكل أفضل، مؤكدا أن الزمالك لن يقف على أى لاعب.





وتابع نادى الزمالك كبير ولا يقف على أحد مؤكدا أن أساطير الكرة فى الزمالك اعتزلوا ورغم ذلك الزمالك مستمر فى حصد البطولات.





وأكد أن محمود عبدالمنعم كهربا خسر كثيرًا برحيله عن الزمالك فبعيدا عن الخسارة المادية ، خسر اللاعب حب ملايين من جماهير نادي الزمالك، التي كانت تعشق كهربا وهذا لا يقدر بأى اموال.





وكان كهربا قد التحق بفريق "أفيس" البرتغالى دون العودة الى ناديه الأصلى نادى الزمالك، مما أدخله فى صدام مع ادارة النادى وأمور قانونية منتظرة أخرى عبر الفيفا