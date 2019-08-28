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الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من خروجها من التكتل دون اتفاق

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:15 ص
الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من خروجها من التكتل دون اتفاق
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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حذر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه في حال خروج بريطانيا من التكتل من دون اتّفاق فإن المملكة المتحدة وحدها هي من ستتحمل المسؤولية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، وفقا لقناة "فرانس 24" - "إن الاتحاد الأوروبي وإن كان مستعدا تماما لسيناريو (بريكست) من دون اتفاق إلا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي حصول ذلك"، مضيفا أن سيناريو (بريكست) من دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي .

وكان جونسون قد أعلن بعد محادثات أجراها في باريس وبرلين الأسبوع الماضي أنه "أكثر تفاؤلا بقليل" إزاء فرض التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

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