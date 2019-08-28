أحمد صلاح حسني: "الممر" كان رزق من ربنا.. ويتحدث عن أعماله الرمضانية

أكد الفنان أحمد صلاح حسنى، أنه فخور بمشاركته فى فيلم "الممر"، مضيفا: "هذا العمل شعرت خلاله بإحساس غريب وجديد، وكنت محظوظ بتقديمى هذا العمل، بالإضافة إلى تعاونى مع المخرج شريف عرفة" .

وأضاف "حسنى" خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "dmc" قائلًا: "شعرت بان هذا العام ربنا كرمنى، من خلال تقديم فيلم مهم مثل "الممر"، مع فريق عمل كله رائع وفيهم ناس كنا أصحاب من زمان، فمثلا أحمد عز عملت معه "الخلية"، ومحمد فراج اشتغلت معاه زمان، وأثناء تقديمنا "الممر" كإننا إخوات فعلا، ومش عايزين الفيلم يخلص رغم إننا تعبنا وبذلنا مجهود كبير، تدربنا جميع أنواع السلاح الحى، كانت تجربة رائعة، وعملنا مشاهد قاسية وصعبة".





وأكد أن هناك مشاهد تضمنت خطورة ، فمثلا الرصاص بداخل السلاح المستخدم كان مزيف، لكنه آحيانا كان يحشر داخل السلاح ويتسبب فى شظايا، مضيفا: "اكتر من مرة عينى كانت هتطير من الشظايا ، وعين أحمد عز أيضا".



وأشار إلى أن العمل مع المخرج شريف عرفة رائع، وبخاصة أنه ليس ديكتاتوري أثناء التصوير، لافتا إلى انه كان يخرج ويقوم بعمل مونتاج للعمل فى ذات الوقت، وبخاصة أنه كاتب الفيلم أيضا.





وأوضح أن شخصية "رمزى" الضابط بالبحرية، التى قدمها من الشخصيات المهمة جدا فى الفيلم، لافتا إلى أن هذا العمل بمثابة رزق من الله له ، معبرا عن مدى سعادته بأن كل شاب دخل هذا العمل فى السينما ، وخرج منه وهو يتمنى دخول الجيش.





أما عن مشاركته فى مسلسل "لآخر نفس" خلال شهر رمضان الماضى، علق أحمد صلاح حسنى، قائلا: تضمن مشاهد صعبه، وحصل مواجهه فى النهاية بينه والشخصية التى قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما علمت بحبه لها وأنه هو الشخص الذى قتل زوجها.





وعن مشاركته فى مسلسل "حكايتى"، أوضح أن شخصية "على" التى قدمها خلال المسلسل جذبته منذ الوهلة الأولى، وشعر بنوع الوجع داخل الشخصية، والموجود فى كثير من الشباب الذى فقد شخص عزيز عليه سواء والده أو والدته، لافتا إلى أن "على" فقد والده فى طفولته، وتربى على يد جده الذى زرع فيه مبادىء قديمة.





وأوضح أنه تفاجىء بالنجاح الكبير الذى حققته شخصية "على" بهذا الشكل الكبير لدى عرضه خلال شهر رمضان الماضى.





وأشار إلى أن كواليس العمل كانت رائعة، وهذا شىء واضح بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل، فمن الطبيعى أن تكون كواليسه جيده ، لافتا إلى أنه كان يذهب إلى موقع التصوير فى أيام ليس لديه تصوير بها، وإنما لمجرد ارتباطه الشديد بالعمل، حيث أنه لا يوجد أحد من المشاركين به كان يوجد فى غرفته مستقل عن باقى الفريق، وإنما الكل متواجد معا فى وسط جو ملىء بالسعادة.





وأوضح أن من أكثر المشاهد التى يراها صعبة، كان مشهد الميناء، بالإضافة إلى مشهد اختطاف "داليدا" ياسمين صبرى فى الميكروباص، مضيفا: "كنت بشفق على ياسمين، لان دورها صعب ودرامى طول الوقت".





ولفت إلى أنه يميل إلى الدور الجيد سواء كان رومانسى أو أكشن، لافتا إلى أن الممثل الذكى هو الذى لا يحجم نفسه فى نوعية معينه من الأدوار، وهذه أهمية التنويع وعدم التركيز على دور معين، مشيرا إلى أن الدور "الحلو" رزق من عند ربنا، ويفرض نفسه، مثل شخصية "على" فى مسلسل "حكايتى"، مؤكدا أنه أحب هذه الشخصية الرومانسية الجدعة الرجولية، فضلا عن أن هناك فرق بين الرومانسية و"التلزيق" وهذا ما يرفضه بحد قوله.