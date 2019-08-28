قبل عودته.. ماذا قدم نيمار مع برشلونة خلال 3 مواسم؟

يقترب بقوة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من تمثيل صفوف برشلونة مجدداً حيث يتوقع أن تتم الصفقة قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية والمستمرة حتى يوم الثاني من سبتمبر المقبل.





واجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى.





وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017.





وانتقل نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة.





ودخلت أندية؛ يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار لكن مفاوضات النادي الإيطالي لم تكن بنفس درجة جدية النادي الملكي والبارسا.





ويرى البعض أن رحيل نيمار عن برشلونة كان قراراً سيئاً بالنسبة للنجم البرازيلي الذي خفتت عنه الأضواء في ظل بروز موهبة الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي خطف الأضواء عنه من خلال مستواه وتهديفه وتألقه مع منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" عبر التقرير التالي أرقام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال تجربته الأولى مع برشلونة الإسباني:





- انتقل نيمار إلى برشلونة في 1 يوليو 2013 واستمر هناك في "كامب نو" حتى 3 أغسطس 2017.





- لعب نيمار مع برشلونة حسب موقع ترانسفير ماركت، 186 مباراة في مختلف البطولات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.





- نيمار شكل ثلاثية تاريخية مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز عرفت تحت اسم "MSN" وشكلوا خطورة كبيرة على دفاعات الخصوم.





- في موسمه الأول مع البارسا؛ لعب 30 مباراة في الليجا وسجل 13 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة بجانب 9 مباريات في البطولة الأوروبية (4 أهداف - 8 تمريرات) وفي كأس ديل ريو لعب 6 مباريات وسجل 3 وصنع 3.





- توج نيمار مع برشلونة بجائزة الهداف في موسم 2014/15 وفي نفس العام فاز مع البارسا بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني مرتين و3 كؤوس إسبانيا وكأس السوبر الاسباني موسم 14/13 وكأس العالم للأندية 2015 وكأس السوبر الأوروبي موسم 14/15 وهداف دوري الأبطال عام 2015 برصيد 10 أهداف.