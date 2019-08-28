النصر يستغني عن 9 لاعبين من صفقاته الجديدة

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالإستغناء عن تسعة لاعبين من الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.





وشملت قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف النصر كلاً من : محمد اسماعيل ميدو لاعب شهداء كفر الشيخ، وعبدالعزيز محمد مهاجم الداخلية، وعامر حمدي صانع ألعاب دجلة وإنبي، ورضا ناصر لاعب البنك، ومحمود حسين لاعب سوهاج، وعبدالله عراقي لاعب بنها، وعادل عبدالفتاح جناح أيمن صيد المحلة، ومحمد زغلي، صانع ألعاب بني عبيد، ويوسف حسن مهاجم الزمالك.



