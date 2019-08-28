النصر يستغني عن 9 لاعبين من صفقاته الجديدة
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالإستغناء عن تسعة لاعبين من الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وشملت قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف النصر كلاً من : محمد اسماعيل ميدو لاعب شهداء كفر الشيخ، وعبدالعزيز محمد مهاجم الداخلية، وعامر حمدي صانع ألعاب دجلة وإنبي، ورضا ناصر لاعب البنك، ومحمود حسين لاعب سوهاج، وعبدالله عراقي لاعب بنها، وعادل عبدالفتاح جناح أيمن صيد المحلة، ومحمد زغلي، صانع ألعاب بني عبيد، ويوسف حسن مهاجم الزمالك.
وفي المقابل يتواجد من الصفقات الجديدة أحمد جمال وأحمد سعودي ومحمود السيد وأسامة رمضان واسلام صبري وساهر عبدالمنعم وسعد حسن.
كما رحل من اللاعبين القدامي أحمد إبراهيم، ودانيال، وأحمد أنور، بينما يتواجد بالقائمة الأولى مصطفى حطيبه، حازم ممدوح، حموده سمير، ومحمد عبد الناصر أوشه، وحسين الحسيني، ، وكريم الضو، ومؤمن عاطف، وأحمد حسين، وكالوشه، وحجاج عويس، ودخير محمد.
ويواصل فريق النصر تدريباتة الجماعية، لإنطلاق دوري القسم الثاني، كما خاض أول مباراة ودية أمام فريق حلوان وحقق خلالها الفوز بثلاثية نظيفة.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع الأوليمبي يوم الخميس، قبل الحصول على راحة لمدة 24 ساعة.
ويشارك النصر في مجموعة القاهرة التي تضم الترسانة، وسيراميكا، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، ومنتخب السويس، والزرقا، والمريخ، وجمهورية شبين، وكوكاكولا.