تدشين أكبر مجسم هجن بالعالم في السعودية





شهدت فعاليات مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالسعودية هذه الليلة، افتتاح أكبر مجسم للهجن فى العالم بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، سجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وقام رئيس الاتحاد السعودى للهجن الأمير فهد بن جلوى ومحافظ الطائف سعد الميمونى،بإزاحة الستار عن أكبر مجسّم هجن فى العالم.

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وأفاد بيان للاتحاد السعودي للهجن، بأن ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، ويحوى أكثر من 51 ألف مصباح مضىء ضمن المجسم، ومنحوتات ثلاثية أعدت بشكل فنى يزيد من قيمتها الفنية.





وكان مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالطائف حقق العام الماضى دخول لموسوعة جينيس للأرقام بتسجيل 11 ألف مطية (هجن) شاركت فى التنافس على أشواطه.



