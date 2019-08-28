محافظ البحر الأحمر: تطوير الشواطئ العامة بالمحافظة يعد انتصارا لمحدودي الدخل (صور)



أكد المحافظ أنه يسعى لإنشاء المشروعات التى تهدف للترويح عن الأهالى وخلق اماكن للتنزه بالمجان تحمل طابع وشكل جمالى راقى، موجها بزيادة العمل للانتهاء من كورنيش القصير لاستقبال العائلات والسائحين، مشيرا أنه سيضيف قيمة جمالية جديدة لأقدم واعرق مدن البحر الأحمر.



وأوضح عبد الله ان أعمال التطوير شملت تركيب المقاعد للمظلات، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، واستكمال تركيب الانترلوك بالممشى الموازى للكورنيش.



وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هناك خطة لتطوير الشاطئ العام رقم 4 وشاطئ شمال الأحياء بالغردقة لينافس بقوة أفضل الشواطئ السياحية العالمية، وأن الشواطئ بعد تطويرها ستقدم خدمة رفيعة المستوى لأهالى الغردقة، وذلك تأكيدا على حقهم فى الاستمتاع بشواطئ مدينتهم.



كما أكد محافظ البحر الأحمر، أنه من خلال خطة التطوير التى سوف تقوم بها المحافظة للشواطئ سيتم تقديم كافة الخدمات اللازمة وبتصميم عالمى قام به أكبر الاستشاريين يتميز بالفخامة والرقى.



وكلف المحافظ المكتب الاستشارى أن تكون الشواطئ بأحدث التصميمات الرائعة والتى ستضيف للغردقة رونق خاص وتتيح للأهالى الاستمتاع بالبحر بشاطئ عام مثل أفضل فنادق المحافظة.



كما أوضح المحافظ أن تطوير الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يعد انتصارا لمحدودى الدخل من المصيفين، مؤكدا على أن شاطئ رقم 4 وشاطئ الأحياء هم المتنفس الوحيد بوسط وشمال الغردقة لمحدودى الدخل.



وناقش محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذى لرامبات لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع طرق مدينة الغردقة.



وأشار المحافظ أنه لأول مرة بالمحافظة إنشاء رامب خاص بذوى الاحتياجات الخاصة ببعض طرق الغردثة، وجه اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أثناء الاجتماع، بعمل رامب - منحدر - خاص بذوى الاحتياجات الخاصة بجميع طرق بالغردقة.



وفي سياق آخر ناقش محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذى لتطوير الكورنيش بمدينة القصير ومدينة رأس غارب ومدينة الغردقة، ليصبحوا متنزه لاهالينا والزائرين للاستمتاع بمشاهدة البحر الصافى والطقس المميز.



أكد المحافظ أنه يسعى لإنشاء المشروعات التى تهدف للترويح عن الأهالى وخلق اماكن للتنزه بالمجان تحمل طابع وشكل جمالى راقى، موجها بزيادة العمل للانتهاء من كورنيش القصير لاستقبال العائلات والسائحين، مشيرا أنه سيضيف قيمة جمالية جديدة لأقدم واعرق مدن البحر الأحمر.



وأوضح عبد الله ان أعمال التطوير شملت تركيب المقاعد للمظلات، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، واستكمال تركيب الانترلوك بالممشى الموازى للكورنيش،



وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هناك خطة لتطوير الشاطئ العام رقم 4 وشاطئ شمال الأحياء بالغردقة لينافس بقوة أفضل الشواطئ السياحية العالمية.

وأن الشواطئ بعد تطويرها ستقدم خدمة رفيعة المستوى لأهالى الغردقة، وذلك تأكيدا على حقهم فى الاستمتاع بشواطئ مدينتهم.



كما أكد محافظ البحر الأحمر، أنه من خلال خطة التطوير التى سوف تقوم بها المحافظة للشواطئ سيتم تقديم كافة الخدمات اللازمة وبتصميم عالمى قام به أكبر الاستشاريين يتميز بالفخامة والرقى.



كما كلف المحافظ المكتب الاستشارى أن تكون الشواطئ بأحدث التصميمات الرائعة والتى ستضيف للغردقة رونق خاص وتتيح للأهالى الاستمتاع بالبحر بشاطئ عام مثل أفضل فنادق المحافظة.



كما أوضح المحافظ أن تطوير الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يعد انتصارا لمحدودى الدخل من المصيفين، مؤكدا على أن شاطئ رقم 4 وشاطئ الأحياء هم المتنفس الوحيد بوسط وشمال الغردقة لمحدودى الدخل.



حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الغردقة ورؤساء الأحياء، والدكتور حاتم دياب استشارى المحافظة ممثل شركة ارك بلان،والمهندس احمد ابراهيم استشارى المحافظة بالإضافة إلى العديد من الجهات المعنية بالمحافظة.



ناقش مساء الثلاثاء، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذى لتطوير الكورنيش بمدينة القصير ومدينة رأس غارب ومدينة الغردقة، ليصبحوا متنزه لاهالينا والزائرين للاستمتاع بمشاهدة البحر الصافى والطقس المميز.