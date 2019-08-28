حلا شيحة متحمسة لمهرجان الجونة السينمائي!

عبرت الفنانة حلا شيحة عن حماسها للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة لها وكتبت "مهرجان الجونة قريبا".





يذكر أن شيحة، تصدرت مؤشرات البحث على جوجل، بعد إطلالتها المثيرة الإثنين الماضي.





كانت شيحة، خضعت لجلسة تصوير جديدة لأحد مجلات الفن، لتظهر على غلافها، بعد تقديمها عمل درامي في موسم رمضان الماضي.





وظهرت حلا شيحا في الصورة بإطلالات غير معتادة، حيث كشفت الصور عن ساقيها وهي جالسًا على أحد السراير.





وقدمت الفنانة حلا شيحا، عمل درامي في موسم منافسات رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان "زلزال"، ويعد العمل الأول لها بعد العودة في قرارها باعتزال الفن وخلعها للحجاب.





ومؤخرًا النجمة حلا شيحة الأخبار التى ترددت مؤخراً عن زواجها بالفنان محمد رمضان: إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".









وأضافت حلا أنها حاليا فى كندا تقضى إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى.





ونعت مؤخرًا الفنانة حلا شيحة الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية قبل فترة قليلة، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على إنستجرام.





نشرت حلا شيحة صورة للفنان فاروق الفيشاوي قائلة "أشخاص يمروا علي حياتنا ممكن ننساهم و في أشخاص مش ممكن ننساهم أبداً".





وأضافت "فاروق الفيشاوي مش ممكن أبداً ننساه كل اللي عرفه حبه لان كان ليه روح طيبة و جميلة و ابتسامة مريحة و فنان و ممثل جميل هو مشي بهدوء من غير ما يحسس حد و ماكنش عايز يشيل همه لحد كان إنسان بجد جميل عمري ما أنساه حتوحشنا ضحكتك وروحك الجميلة".

واستكملت قائلة "البقاء لله يارب يرحمك و يغفر لك و يعفو عنك إذا كان ده حال قلوبنا ناحيتك أكيد ربنا رحمته و لطفه و كرمه اعلي بكتير".





وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.





حلا شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.



