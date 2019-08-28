"على رأسهم أزارو".. إستدعاء 27 لاعب لمعسكر منتخب المغرب

أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفنى الجديد للمنتخب المغربى عن قائمة الفريق المستدعاة للدخول في معسكر مغلق خلال شهر سبتمبر المقبل من أجل خوض مباراتين وديتين.أمام منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و 10 واللتين ستقام بالملعب الكبير لمدينة مراكش خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما كشفت عنه الصحف المغربية، فإن تشكيلة المنتخب المغربي قد ضمت نجم وهداف النادي الأهلي وليد أزارو، في حين شهدت القائمة إستبعاد اللاعب ومهاجم نادي الزمالك خالد بوطيب، والذي كان واحد من الأسماء التي يتم إستدعائها بشكل مستمر مع المدرب السابق لمنتخب أسود الأطلسي، الفرنسي، هيرفي رينار، وكذلك شهدت قائمة المنتخب المغربي، غياب اللاعب والمهاجم أشرف بن شرقي، وذلك على الرغم من كون الأخير يقدم مستوى جيد رفقة نادي الزمالك منذ إنضمامه له خلال الصيف الحالي قادمًا من نادي الهلال السعودي.





وجاءت القائمة النهائية لمنتخب المغرب والتي ضمت نحو 27 أسماء، على النحو التالي:

حراسة المرمي: ياسين بونو (خيرونا الإسباني) - أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) - أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) - منير المحمدي الكجوي (مالقا الاسباني)





اللاعبين: نبيل درار (فنربخشه التركي) - بدر بانون (الرجاء الرياضي) - جواد ياميق (جنوة الإيطالي) - غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) - يونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي) - عمر بوطيب (الرجاء الرياضي) - عصام شباك (مالطيا التركي) - فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) - سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) - المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني)- وليد الكارتي (الوداد الرياضي) - عادل تاعرابت (بنيفكا البرتغالي) - عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) - يوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي) - يونس بلهندة (جلطة سراي التركي) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - سفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي) - أمين حارث (شاكله 04 الألماني) - المهدي كارسيلا (سطندار دولييج البلجيكي) - وليد أزارو (الأهلي المصري)- رشيد العليوي (أنجي الفرنسي)