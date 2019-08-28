مجد القاسم يشعل حماس الجمهور في حفله بمهرجان القلعة (صور)





استقبل مسرح محكى القلعة، منذ قليل الحفل الغنائي للفنان السوري مجد القاسم والمنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





وقدم مجد خلال الحفل باقة من أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرته الفنية، مثل أغاني: "يارايق، نكتة بايخة، غمض عينك، قسوة قلبك ليا، أمرك حبيبي، بأمر الهوى" وغيرها.





كما يضع مجد حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه في الشتاء المقبل، مضيفًا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم باسم منير، سيد راضي، محمود شوقي، أسامة نصر، وريمون فايق.





مجد القاسم، هو مطرب سوري ولد بقرية الثعلة إحدى قرى محافظة السويداء بسوريا لعائلة بسيطة مكونة من أب و أم و أحد عشر ابناً، ترتيب مجد بينهم السادس وهم ( فيصل، فاروق، سعود، أنور، زيدان، آسيا، فضل، محجوب، وهب، نور).





ويذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.





يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28، وسط حضور جماهيرى تجاوز الـ15 ألف شخص، حيث ارتفع عدد الحضور بشكل أدى إلى تكدسهم خارج البوابة الرئيسية للقلعة وعدم تمكنهم من الدخول، وذلك بالإضافة إلى الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتجنباً لذلك قامت دار الأوبرا بزيادة منافذ بيع التذاكر من 2 إلى 5 منافذ.





وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.





وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.





وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.





مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.

وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم:

الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.