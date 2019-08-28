صدقي يكشف أسباب رحيله عن الجونة وحقيقة ترشيحه لتدريب المنتخب

كشف حماده صدقي المدير الفني للجونة السابق بأن حسام غالي مدير الكرة بالجونة كان سببا في رحيله عن تدريب الفريق ونفى تواصل أحد معه لمفاوضته على تدريب المنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.



وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "رحلت عن الجونة لأنه كان مكتوبا في العقد أنه يجب تحقيق عدد معين من النقاط في الدوري ولم نستطع تحقيقه ولكننا تمكنا من البقاء في الدوري".



وأضاف :"كنا قريبين من الفوز على الأهلي في الدوري ولكن غيابات الفريق أثرت على الجانب الفني".



وتابع :"حسام غالي اكتسب خبرة كبيرة بعد العمل في الجونة". :"اللاعبين قدموا آداء أكثر من رائع جعلوا الناس يتحدثون عنهم على الرغم من تواضع رواتبهم".



وأردف قائلا :"لي طريقة معينة في التدريب واعتقد أنها لم تعجب مسئولي الجونة الذين كانوا يتدخلون في عملي ولكني رفضت ذلك".



واستطرد قائلا :"حسام غالي فرض عقوبات مالية كبيرة ومبالغ فيها على بعض لاعبي الجونة ممكا كان سبباً في رحيلي".



وواصل :"لو عرض علي تدريب الزمالك ساوافق على الفور لأني مدب محترف".



واكمل صدقي تصريحاته قائلاً :"لا يجب الحكم على ميتسو المدير الفني للزمالك الآن لأن شخصيته مع الفريق لن تتضح في الوقت الحالي".



وتابع :"لم يفاوضني أحد لتدريب المنتخب وكل هذا كلام مواقع ومجرد تكهنات".